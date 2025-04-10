Тяжело больного экс-лидера свердловской ОПГ прооперировали

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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Михаил Клок находится в московской больнице Фото:

В Москве провели операцию тяжело больному экс-лидеру свердловской ОПГ Михаилу Клоку (сам связь с криминалом отрицает). Об этом URA.RU рассказал источник из окружения Клока.

«Говорят, что, возможно, понадобится еще одна операция. Она может пройти в ближайшее время», — сообщил собеседник агентства.

Клока сейчас обвиняют в пособничестве в убийстве уральского бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году. Суд по его делу приостановили до получения медицинского заключения. Погруженный в тему источник URA.RU считает, что разбирательство над Клоком, скорее всего, прекратят.

Кроме Клока, под подозрения также попадали ныне покойный Дмитрий Дейч (считался заказчиком) и бывший водитель лидера ОПГ Насими Мамедов (считался исполнителем). Последний уже дважды был оправдан присяжными. 24 февраля стало известно, что его будут судить в третий раз, потому что приговор не устоял в кассации. Подробнее об этой истории, — в сюжете URA.RU.

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В Москве провели операцию тяжело больному экс-лидеру свердловской ОПГ Михаилу Клоку (сам связь с криминалом отрицает). Об этом URA.RU рассказал источник из окружения Клока. «Говорят, что, возможно, понадобится еще одна операция. Она может пройти в ближайшее время», — сообщил собеседник агентства. Клока сейчас обвиняют в пособничестве в убийстве уральского бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году. Суд по его делу приостановили до получения медицинского заключения. Погруженный в тему источник URA.RU считает, что разбирательство над Клоком, скорее всего, прекратят. Кроме Клока, под подозрения также попадали ныне покойный Дмитрий Дейч (считался заказчиком) и бывший водитель лидера ОПГ Насими Мамедов (считался исполнителем). Последний уже дважды был оправдан присяжными. 24 февраля стало известно, что его будут судить в третий раз, потому что приговор не устоял в кассации. Подробнее об этой истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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