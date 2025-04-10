В Госдуме отреагировали на нападение на школу в Челябинске

Инцидент с нападением бывшего ученика на школу №145 в Челябинске — еще один повод решить вопрос с профессиональной охраной учебных заведений. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«У меня сын школьник, я с ужасом читаю такие новости. Случай в Челябинске — еще один тревожный звонок нам с вами, родители. Мы с коллегами как раз сейчас разрабатываем ряд инициатив по ограничению доступа детей к деструктивной информации. Также необходимо решать вопрос с наличием квалифицированных психологов в школах и их достаточным количеством. И, конечно, о чем постоянно говорю — надо усилить охрану школ, доверить ее профессионалам», — написала Лантратова в своем telegram-канале.
Окончивший школу 25-летний мужчина ворвался в нее днем 10 апреля. Неадекват выломал турникет на проходной, вломился в кабинет директора и разбил там компьютер. Нападавшего скрутили учитель ОБЗР Николай Григорьев и преподаватель физической культуры Магомед Магомедов при помощи девятиклассника Тиграна Исингалеева, которые и передали его Росгвардии. Губернатор Алексей Текслер распорядился представить их к награде.
По предварительной информации мужчина был вооружен ножом, однако выяснилось, что это не так. Сейчас с ним работают полицейские и врачи — нападавший состоит на учете у психиатра.
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