Производство на Комсомольском НПЗ не пострадало от пожара

Производство нефтепродуктов на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре в результате пожара не пострадало, задействованы резервные мощности. Об этом сообщили на предприятии.
«Пожар не оказал влияния на технологический процесс. Выпуск нефтепродуктов идет в полном объеме, задействованы резервные мощности», — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя завода.
Пожар на Комсомольском НПЗ произошел 10 апреля. По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, распространения огня и разлива нефтепродуктов не допущено. В настоящее время возгорание потушено. По данным РИА Новости, на заводе загорелась обшивка колонны.
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