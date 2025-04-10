Производство на Комсомольском НПЗ не пострадало от пожара

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Пожар на заводе полностью потушен (фото из архива)
Пожар на заводе полностью потушен (фото из архива) Фото:

Производство нефтепродуктов на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре в результате пожара не пострадало, задействованы резервные мощности. Об этом сообщили на предприятии.

«Пожар не оказал влияния на технологический процесс. Выпуск нефтепродуктов идет в полном объеме, задействованы резервные мощности», — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя завода.

Пожар на Комсомольском НПЗ произошел 10 апреля. По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, распространения огня и разлива нефтепродуктов не допущено. В настоящее время возгорание потушено. По данным РИА Новости, на заводе загорелась обшивка колонны.

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Производство нефтепродуктов на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре в результате пожара не пострадало, задействованы резервные мощности. Об этом сообщили на предприятии. «Пожар не оказал влияния на технологический процесс. Выпуск нефтепродуктов идет в полном объеме, задействованы резервные мощности», — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя завода. Пожар на Комсомольском НПЗ произошел 10 апреля. По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, распространения огня и разлива нефтепродуктов не допущено. В настоящее время возгорание потушено. По данным РИА Новости, на заводе загорелась обшивка колонны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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