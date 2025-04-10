В Комсомольске-на-Амуре на территории НПЗ вспыхнул крупный пожар

На территории нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре произошел крупный пожар. По предварительным данным, возгорание началось на технологической колонне высотой около 50 метров. Площадь возгорания, предварительно, составила 300 квадратных метров. Об инциденте сообщают сразу несколько новостных telegram-канале, прикладывая кадры от очевидцев.
Предполагаемой причиной пожара стал вытекающий бензин, который загорелся в результате повреждения колонны. «По предварительным данным, причиной возгорания мог стать бензин, вытекающий из поврежденной колонны», — сообщили источники на месте происшествия. Его слова передает telegram-канал Komsagram Комсомольск-на-Амуре. На устранение последствий пожара направлены пожарно-спасательные подразделения.
На данный момент пожарные команды активно работают на месте происшествия, чтобы локализовать огонь и предотвратить дальнейшее распространение пламени. Эвакуационные процедуры на заводе проводятся в соответствии с регламентом. Ответственные службы продолжают мониторинг ситуации для оценки ущерба и последствий возгорания.
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