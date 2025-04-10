Новое расписание общественного транспорта на остановках Тюмени содержит ту же информацию, что и расписание старого образца — маршруты, время отправления, интервалы движения. Только теперь это отображено на одном табло, к которому добавили QR-код для удобства владельцев смартфонов. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал и.о. директора МКУ «Тюменьгортранс» Евгений Ташланов.
«Информация, которая содержалась на аншлагах старого образца, практически в полном объеме перекочевала на аншлаги нового образца — номера маршрутов, время отправления первого и последнего рейсов, интервалы движения. Дополнительно появился QR-код для владельцев смартфонов, который позволяет узнать прогнозное и плановое время прибытия автобуса. Для тех маршрутов, где интервал между рейсами был большой, также прописано время отправления», — рассказал корреспонденту агентства Ташланов.
Единственное, что пропало с новых расписаний, — указание остановок для каждого маршрута. Эта информация не была востребована среди горожан и занимала много места на старых расписаниях. Новый формат расписания с QR-кодом будут размещать двумя отдельными аншлагами, хотя ранее планировали сделать его двусторонним. «Раньше остановки были увешены расписаниями от самой крыши. Когда аншлагов всего два, то есть возможность разместить их на уровне глаз. Такие расписания будут на всех остановках в городе», — добавил Евгений.
Ранее URA.RU писало, что жители раскритиковали новые таблички с расписанием. В комментариях предполагали, что воспользоваться планом не смогут люди без смартфонов.
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