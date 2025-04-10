Уходящий в отставку глава Нижнетавдинского района Тюменской области Валерий Борисов не смог сдержать слез на заседании конкурсной комиссии, где выбрали нового главу районной администрации. Кадрами с мероприятия в личном telegram-канале поделился губернатор Александр Моор.
«Вы старались, я старался, команда у нас достойных людей. Ну и конечно не могу сказать и выразить слова благодарности, признательности от всего сердца моим главам [сельских поселений, — прим. URA.RU]», — взял слово Борисов, после чего прервался, чтобы убрать слезы с глаз. «Однако, старость», — смутился Борисевич, 10 лет возглавлявший муниципалитет.
Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил Валерия Борисова за годы управления районом и обозначил его, как пример для новоизбранного мэра Сергея Борисевича. «На такого главу как вы всегда можно было положиться», — обратился Моор к Борисову.
Как ранее сообщало URA.RU, 10 апреля депутаты местной думы большинством голосов выбрали главой Нижнетавдинского района бывшего директора спортивного департамента администрации Тюмени Сергея Борисевича. С января 2025 года он возглавлял районное управление ЖКХ.
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