Глава Нижнетавдинского района Борисов не сдержал эмоции, передавая власть своему сменщику. Видео

Глава Нижнетавдинского района Борисов заплакал на выборах своего сменщика
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Глава Нижнетавдинского района Борисов эмоционально передал власть новому мэру Борисевичу
Глава Нижнетавдинского района Борисов эмоционально передал власть новому мэру Борисевичу Фото:

Уходящий в отставку глава Нижнетавдинского района Тюменской области Валерий Борисов не смог сдержать слез на заседании конкурсной комиссии, где выбрали нового главу районной администрации. Кадрами с мероприятия в личном telegram-канале поделился губернатор Александр Моор.

«Вы старались, я старался, команда у нас достойных людей. Ну и конечно не могу сказать и выразить слова благодарности, признательности от всего сердца моим главам [сельских поселений, — прим. URA.RU]», — взял слово Борисов, после чего прервался, чтобы убрать слезы с глаз. «Однако, старость», — смутился Борисевич, 10 лет возглавлявший муниципалитет.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил Валерия Борисова за годы управления районом и обозначил его, как пример для новоизбранного мэра Сергея Борисевича. «На такого главу как вы всегда можно было положиться», — обратился Моор к Борисову.

Как ранее сообщало URA.RU, 10 апреля депутаты местной думы большинством голосов выбрали главой Нижнетавдинского района бывшего директора спортивного департамента администрации Тюмени Сергея Борисевича. С января 2025 года он возглавлял районное управление ЖКХ.

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Уходящий в отставку глава Нижнетавдинского района Тюменской области Валерий Борисов не смог сдержать слез на заседании конкурсной комиссии, где выбрали нового главу районной администрации. Кадрами с мероприятия в личном telegram-канале поделился губернатор Александр Моор. «Вы старались, я старался, команда у нас достойных людей. Ну и конечно не могу сказать и выразить слова благодарности, признательности от всего сердца моим главам [сельских поселений, — прим. URA.RU]», — взял слово Борисов, после чего прервался, чтобы убрать слезы с глаз. «Однако, старость», — смутился Борисевич, 10 лет возглавлявший муниципалитет. Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил Валерия Борисова за годы управления районом и обозначил его, как пример для новоизбранного мэра Сергея Борисевича. «На такого главу как вы всегда можно было положиться», — обратился Моор к Борисову. Как ранее сообщало URA.RU, 10 апреля депутаты местной думы большинством голосов выбрали главой Нижнетавдинского района бывшего директора спортивного департамента администрации Тюмени Сергея Борисевича. С января 2025 года он возглавлял районное управление ЖКХ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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