09 апреля 2025

В Тюменской области выбрали нового мэра

Главой Нижнетавдинского района выбрали Сергея Борисевича
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-глава депспорта Тюмени Борисевич избран главой Нижнетавдинского района
Экс-глава депспорта Тюмени Борисевич избран главой Нижнетавдинского района Фото:

В Нижнетавдинском районе Тюменской области выбрали нового главу. Им стал бывший директор спортивного департамента города Тюмени Сергей Борисевич. Об этом URA.RU сообщили в думе Нижнетавдинского района.

«Сегодня депутаты избрали Сергея Александровича Борисевича на должность главы Нижнетавдинского муниципального района. Решение было принято большинством голосов — один воздержался», — сообщили в URA.RU в районной думе.

Борисевич объявил об уходе с поста директора городского спортивного департамента Тюмени в первый рабочий день 2025 года. Прощаясь с должностью в соцсетях он написал: «Пора идти дальше, идти вперед! Ведь как известно, движение — это жизнь!». В том же месяце он стал начальником нижнетавдинского районного управления ЖКХ.

Кроме Борисевича в конкурсе на должность мэра участвовал глава Антипинского сельского поселения Евгений Онегин. Муниципалитетом с 2015 года руководил Валерий Борисов — он, по мнению источников агентства, завершает свою политическую карьеру.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнетавдинском районе Тюменской области выбрали нового главу. Им стал бывший директор спортивного департамента города Тюмени Сергей Борисевич. Об этом URA.RU сообщили в думе Нижнетавдинского района. «Сегодня депутаты избрали Сергея Александровича Борисевича на должность главы Нижнетавдинского муниципального района. Решение было принято большинством голосов — один воздержался», — сообщили в URA.RU в районной думе. Борисевич объявил об уходе с поста директора городского спортивного департамента Тюмени в первый рабочий день 2025 года. Прощаясь с должностью в соцсетях он написал: «Пора идти дальше, идти вперед! Ведь как известно, движение — это жизнь!». В том же месяце он стал начальником нижнетавдинского районного управления ЖКХ. Кроме Борисевича в конкурсе на должность мэра участвовал глава Антипинского сельского поселения Евгений Онегин. Муниципалитетом с 2015 года руководил Валерий Борисов — он, по мнению источников агентства, завершает свою политическую карьеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...