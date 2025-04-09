В Тюменской области выбрали нового мэра

В Нижнетавдинском районе Тюменской области выбрали нового главу. Им стал бывший директор спортивного департамента города Тюмени Сергей Борисевич. Об этом URA.RU сообщили в думе Нижнетавдинского района.
«Сегодня депутаты избрали Сергея Александровича Борисевича на должность главы Нижнетавдинского муниципального района. Решение было принято большинством голосов — один воздержался», — сообщили в URA.RU в районной думе.
Борисевич объявил об уходе с поста директора городского спортивного департамента Тюмени в первый рабочий день 2025 года. Прощаясь с должностью в соцсетях он написал: «Пора идти дальше, идти вперед! Ведь как известно, движение — это жизнь!». В том же месяце он стал начальником нижнетавдинского районного управления ЖКХ.
Кроме Борисевича в конкурсе на должность мэра участвовал глава Антипинского сельского поселения Евгений Онегин. Муниципалитетом с 2015 года руководил Валерий Борисов — он, по мнению источников агентства, завершает свою политическую карьеру.
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