Тюменские церкви готовы освятить модные дубайские куличи

Церкви в Тюмени согласны освящать все современные интерпретации пасхального хлеба, которые только можно представить, среди которых и дубайские куличи. Об этом URA.RU сообщил один из тюменских священников.
«Существует огромное множество вариантов куличей. Есть и с орешками, есть с изюмом, из сливок, дрожжевого и бездрожжевого теста. Поэтому в данном случае здесь нет какого-то церковного ограничения. Куличи не является предметом веры», — рассказал агентству протоиерей Михаил Безукладников.
Дубайские куличи — модный тренд, возникший перед праздником Пасхи. Рецепт такого кулича отсылает к набравшему популярность дубайскому шоколаду. Особенностью этого пасхального хлеба является тесто с добавлением фисташки и шоколада.
Ранее в Тюмени выяснили, где выгоднее всего будет купить яйца на Пасху. В целом наблюдается тенденция к снижению стоимости продукта.
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