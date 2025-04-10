Тюменские церкви готовы освятить модные дубайские куличи

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Священники готовы освятить дубайские куличи
Священники готовы освятить дубайские куличи Фото:

Церкви в Тюмени согласны освящать все современные интерпретации пасхального хлеба, которые только можно представить, среди которых и дубайские куличи. Об этом URA.RU сообщил один из тюменских священников.

«Существует огромное множество вариантов куличей. Есть и с орешками, есть с изюмом, из сливок, дрожжевого и бездрожжевого теста. Поэтому в данном случае здесь нет какого-то церковного ограничения. Куличи не является предметом веры», — рассказал агентству протоиерей Михаил Безукладников.

Дубайские куличи — модный тренд, возникший перед праздником Пасхи. Рецепт такого кулича отсылает к набравшему популярность дубайскому шоколаду. Особенностью этого пасхального хлеба является тесто с добавлением фисташки и шоколада.

Ранее в Тюмени выяснили, где выгоднее всего будет купить яйца на Пасху. В целом наблюдается тенденция к снижению стоимости продукта.

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Церкви в Тюмени согласны освящать все современные интерпретации пасхального хлеба, которые только можно представить, среди которых и дубайские куличи. Об этом URA.RU сообщил один из тюменских священников. «Существует огромное множество вариантов куличей. Есть и с орешками, есть с изюмом, из сливок, дрожжевого и бездрожжевого теста. Поэтому в данном случае здесь нет какого-то церковного ограничения. Куличи не является предметом веры», — рассказал агентству протоиерей Михаил Безукладников. Дубайские куличи — модный тренд, возникший перед праздником Пасхи. Рецепт такого кулича отсылает к набравшему популярность дубайскому шоколаду. Особенностью этого пасхального хлеба является тесто с добавлением фисташки и шоколада. Ранее в Тюмени выяснили, где выгоднее всего будет купить яйца на Пасху. В целом наблюдается тенденция к снижению стоимости продукта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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