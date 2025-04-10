На Курган обрушился сильный ветер с порывами до 18 м/с, сопровождающийся дождем. Ожидаются грозы. URA.RU собрало кадры последствий стихии — поваленных деревьев, сорванных билбордов и опасно колышущихся профлистов на балконах.
Во втором микрорайоне в Заозерном читатели URA.RU засняли поваленные ветки деревьев, а напротив детского сада «Дружные ребята» на пятом этаже колышется железная обшивка балкона. В соцсетях публикуют фото с почти полностью снесенным рекламным щитом на шоссе Тюнина — конструкция едва не рухнула на гаражи рядом с дорогой.
Сильный ветер валит деревья и на проспекте Машиностроителей. А в центре города, рядом с железнодорожным вокзалом, стихия опрокинула временные ограждения, установленные на время ремонта по улице Красина.
Ранее URA.RU писало, что, по данным ЦГМС, 10 апреля в Курганской области ожидаются грозы, дожди и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Народный синоптик Илья Винштейн уточняет, что пик стихии придется на ночь — скорость ветра может достичь 20 метров в секунду.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».