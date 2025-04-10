Сильный ветер ломает деревья и билборды в Кургане. Видео

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На Курган обрушился сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду
На Курган обрушился сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду Фото:

На Курган обрушился сильный ветер с порывами до 18 м/с, сопровождающийся дождем. Ожидаются грозы. URA.RU собрало кадры последствий стихии — поваленных деревьев, сорванных билбордов и опасно колышущихся профлистов на балконах.

Во втором микрорайоне в Заозерном читатели URA.RU засняли поваленные ветки деревьев, а напротив детского сада «Дружные ребята» на пятом этаже колышется железная обшивка балкона. В соцсетях публикуют фото с почти полностью снесенным рекламным щитом на шоссе Тюнина — конструкция едва не рухнула на гаражи рядом с дорогой.

Сильный ветер валит деревья и на проспекте Машиностроителей. А в центре города, рядом с железнодорожным вокзалом, стихия опрокинула временные ограждения, установленные на время ремонта по улице Красина.

Ранее URA.RU писало, что, по данным ЦГМС, 10 апреля в Курганской области ожидаются грозы, дожди и ветер с  порывами до 18 метров в секунду. Народный синоптик Илья Винштейн уточняет, что пик стихии придется на ночь — скорость ветра может достичь 20 метров в секунду.

На шоссе Тюнина билборд рухнул рядом с гаражами
На шоссе Тюнина билборд рухнул рядом с гаражами
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На Курган обрушился сильный ветер с порывами до 18 м/с, сопровождающийся дождем. Ожидаются грозы. URA.RU собрало кадры последствий стихии — поваленных деревьев, сорванных билбордов и опасно колышущихся профлистов на балконах. Во втором микрорайоне в Заозерном читатели URA.RU засняли поваленные ветки деревьев, а напротив детского сада «Дружные ребята» на пятом этаже колышется железная обшивка балкона. В соцсетях публикуют фото с почти полностью снесенным рекламным щитом на шоссе Тюнина — конструкция едва не рухнула на гаражи рядом с дорогой. Сильный ветер валит деревья и на проспекте Машиностроителей. А в центре города, рядом с железнодорожным вокзалом, стихия опрокинула временные ограждения, установленные на время ремонта по улице Красина. Ранее URA.RU писало, что, по данным ЦГМС, 10 апреля в Курганской области ожидаются грозы, дожди и ветер с  порывами до 18 метров в секунду. Народный синоптик Илья Винштейн уточняет, что пик стихии придется на ночь — скорость ветра может достичь 20 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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