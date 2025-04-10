Охранник, случайно убивший напавшего на детский лагерь наркомана, вышел на свободу

Осужденный за убийство при задержании охранник детского лагеря выйдет на свободу
© Служба новостей «URA.RU»
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Охраннику Павлу Червякову, случайно убившего наркомана, пересмотрели приговор, он выйдет на свободу уже 10 апреля
Охраннику Павлу Червякову, случайно убившего наркомана, пересмотрели приговор, он выйдет на свободу уже 10 апреля Фото:

Суд Нижегородской области изменил приговор 70-летнему охраннику Павлу Червякову, осужденному за убийство мужчины, который напал на детский лагерь в наркотическом состоянии. Суд пересмотрел дело и смягчил наказание до года ограничения свободы. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на супругу пожилого мужчины. 

«Суд пересмотрел дело и изменил приговор на год ограничения свободы», — передает RT слова супруги Червякова. Теперь мужчина обязан отмечаться в полиции дважды в месяц и не покидать место жительства.

Павел Червяков был осужден после инцидента в детском лагере в октябре 2024 года, где он пытался остановить нарушителя. В процессе схватки Червяков несколько раз ударил нападавшего металлической трубой, что привело к его смерти от разрыва селезенки. Сейчас, после пересмотра дела, Павел Червяков выйдет на свободу уже сегодня вечером. Изначально обвиняемому в убийстве по неосторожности дали пять лет колонии.

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Суд Нижегородской области изменил приговор 70-летнему охраннику Павлу Червякову, осужденному за убийство мужчины, который напал на детский лагерь в наркотическом состоянии. Суд пересмотрел дело и смягчил наказание до года ограничения свободы. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на супругу пожилого мужчины.  «Суд пересмотрел дело и изменил приговор на год ограничения свободы», — передает RT слова супруги Червякова. Теперь мужчина обязан отмечаться в полиции дважды в месяц и не покидать место жительства. Павел Червяков был осужден после инцидента в детском лагере в октябре 2024 года, где он пытался остановить нарушителя. В процессе схватки Червяков несколько раз ударил нападавшего металлической трубой, что привело к его смерти от разрыва селезенки. Сейчас, после пересмотра дела, Павел Червяков выйдет на свободу уже сегодня вечером. Изначально обвиняемому в убийстве по неосторожности дали пять лет колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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