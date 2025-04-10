Охранник, случайно убивший напавшего на детский лагерь наркомана, вышел на свободу

Суд Нижегородской области изменил приговор 70-летнему охраннику Павлу Червякову, осужденному за убийство мужчины, который напал на детский лагерь в наркотическом состоянии. Суд пересмотрел дело и смягчил наказание до года ограничения свободы. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на супругу пожилого мужчины.
«Суд пересмотрел дело и изменил приговор на год ограничения свободы», — передает RT слова супруги Червякова. Теперь мужчина обязан отмечаться в полиции дважды в месяц и не покидать место жительства.
Павел Червяков был осужден после инцидента в детском лагере в октябре 2024 года, где он пытался остановить нарушителя. В процессе схватки Червяков несколько раз ударил нападавшего металлической трубой, что привело к его смерти от разрыва селезенки. Сейчас, после пересмотра дела, Павел Червяков выйдет на свободу уже сегодня вечером. Изначально обвиняемому в убийстве по неосторожности дали пять лет колонии.
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