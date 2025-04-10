Бывший глава Нового Уренгоя, действующий депутат заксобрания ЯНАО Иван Костогриз передаст мандат одному из действующих глав в регионе. Об этом сообщает источник в политических кругах.
«Действительна информация о том, что Костогриз не пройдет в следующий созыв заксо. На его место может прийти один из мэров, который заявится на праймериз», — передает источник информационному агентству.
Среди мэров, заявившихся на праймериз пока двое — мэр Приуральского района Иван Сакал и Лабытнанги Марина Трескова. Однако источники агентства уже говорили о том, кто из них действительно пройдет в праймериз.
Ранее URA.RU сообщало о том, что депутат заксобрания ЯНАО не пройдет на следующие выборы для того, чтобы пройти в следующий созыв.
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