Экс-мэр в заксобрании ЯНАО передаст мандат другому главе муниципалитета. Инсайд

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Костогриз возглавлял Новый Уренгой с 2007 по 2020 год
Костогриз возглавлял Новый Уренгой с 2007 по 2020 год Фото:

Бывший глава Нового Уренгоя, действующий депутат заксобрания ЯНАО Иван Костогриз передаст мандат одному из действующих глав в регионе. Об этом сообщает источник в политических кругах.

«Действительна информация о том, что Костогриз не пройдет в следующий созыв заксо. На его место может прийти один из мэров, который заявится на праймериз», — передает источник информационному агентству. 

Среди мэров, заявившихся на праймериз пока двое — мэр Приуральского района Иван Сакал и Лабытнанги Марина Трескова. Однако источники агентства уже говорили о том, кто из них действительно пройдет в праймериз.

Ранее URA.RU сообщало о том, что депутат заксобрания ЯНАО не пройдет на следующие выборы для того, чтобы пройти в следующий созыв.

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Бывший глава Нового Уренгоя, действующий депутат заксобрания ЯНАО Иван Костогриз передаст мандат одному из действующих глав в регионе. Об этом сообщает источник в политических кругах. «Действительна информация о том, что Костогриз не пройдет в следующий созыв заксо. На его место может прийти один из мэров, который заявится на праймериз», — передает источник информационному агентству.  Среди мэров, заявившихся на праймериз пока двое — мэр Приуральского района Иван Сакал и Лабытнанги Марина Трескова. Однако источники агентства уже говорили о том, кто из них действительно пройдет в праймериз. Ранее URA.RU сообщало о том, что депутат заксобрания ЯНАО не пройдет на следующие выборы для того, чтобы пройти в следующий созыв.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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