«Это часть зрелища»: министр спорта высказался за возвращение пива на стадионы

Министр спорта РФ Дегтярев хочет вернуть пиво в продажу на стадионах
© Служба новостей «URA.RU»
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил вернуть продажу пива на стадионах для привлечения болельщиков
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил вернуть продажу пива на стадионах для привлечения болельщиков Фото:

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поддержал идею о возобновлении продажи пива на стадионах в России. По его мнению, это позволит привлечь дополнительное финансирование для развития спортивной инфраструктуры в стране.

«У меня позиция однозначная: возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это часть зрелища. Это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, к спорту, это культура боления. И люди, которые приходят на стадионы, они не спортсмены, они болельщики», — сказал Дегтярев в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отмечал, что парламент обсудит проект закона о отмене запрета на торговлю алкогольными напитками на спортивных аренах. По его словам, в 2025 году шансы на возвращение пива на стадионы весьма велики. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов также высказывался в поддержку отмены продажи алкогольной продукции на спортивных мероприятиях. 

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поддержал идею о возобновлении продажи пива на стадионах в России. По его мнению, это позволит привлечь дополнительное финансирование для развития спортивной инфраструктуры в стране. «У меня позиция однозначная: возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это часть зрелища. Это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, к спорту, это культура боления. И люди, которые приходят на стадионы, они не спортсмены, они болельщики», — сказал Дегтярев в эфире радиостанции «Серебряный дождь». Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отмечал, что парламент обсудит проект закона о отмене запрета на торговлю алкогольными напитками на спортивных аренах. По его словам, в 2025 году шансы на возвращение пива на стадионы весьма велики. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов также высказывался в поддержку отмены продажи алкогольной продукции на спортивных мероприятиях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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