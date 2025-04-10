Российская делегация оценила итоги встречи с представителями США в Стамбуле

В ходе второго раунда российско-американских переговоров в Стамбуле был достигнут прогресс в вопросе нормализации работы дипломатических представительств между Россией и США. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне и глава российской делегации на данных консультациях Александр Дарчиев.
«Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере и позволил продвинуться вперед в решении этой поставленной президентами двух стран задачи», — отметил дипломат в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС.
Он также сообщил, что в ходе консультаций Москва и Вашингтон обменялись официальными нотами, которые закрепляют договоренности о взаимных гарантиях для банковского и финансового обслуживания дипломатических миссий, а также о мерах по упрощению режима передвижения дипломатов и их визовому оформлению.
Кроме того, делегаты анонсировали новую встречу по переговорам. В настоящий момент прорабатываются сроки их проведения. Также стороны договорились сделать все возможное, чтобы исправить так называемые «раздражители», введенные администрацией Джо Байдена, которые мешали укреплению отношений между Россией и США. Также была затронута тема возобновления прямого авиасообщения между Штатами и РФ.
В Стамбуле 10 апреля состоялся второй раунд российско-американских консультаций. Встречу с американской стороны возглавила заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, Соната Коултер. Длительность второго раунда консультаций между Россией и США составила 5,5 часов. Российскую делегацию представлял Дарчиев.
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