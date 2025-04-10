10 апреля 2025

Инженер из Екатеринбурга лишился почти 11 млн рублей после нескольких звонков

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина обналичивал деньги и переводил на счета неизвестных
Мужчина обналичивал деньги и переводил на счета неизвестных Фото:

В Екатеринбурге инженер перевел 10,9 миллиона рублей после нескольких звонков лжесотрудников ФСБ. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России.

«В полицию обратился 64-летний инженер одного из уральских предприятий и сообщил о совершенном крупном мошенничестве на общую сумму 10,9 млн рублей сбережений», — пояснили в ведомстве. По данному факту заведено уголовное дело.

По словам потерпевшего, первый звонок от лжечекиста был с информацией о якобы попытке перевести деньги с его банковского счета на Украину. Затем мошенники неоднократно заставляли его переводить крупные суммы денег под предлогом «защиты» финансов, уверяя, что он находится в розыске. После того как звонки прекратились, инженер понял, что его обманули.

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В Екатеринбурге инженер перевел 10,9 миллиона рублей после нескольких звонков лжесотрудников ФСБ. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России. «В полицию обратился 64-летний инженер одного из уральских предприятий и сообщил о совершенном крупном мошенничестве на общую сумму 10,9 млн рублей сбережений», — пояснили в ведомстве. По данному факту заведено уголовное дело. По словам потерпевшего, первый звонок от лжечекиста был с информацией о якобы попытке перевести деньги с его банковского счета на Украину. Затем мошенники неоднократно заставляли его переводить крупные суммы денег под предлогом «защиты» финансов, уверяя, что он находится в розыске. После того как звонки прекратились, инженер понял, что его обманули.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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