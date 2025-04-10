Инженер из Екатеринбурга лишился почти 11 млн рублей после нескольких звонков

В Екатеринбурге инженер перевел 10,9 миллиона рублей после нескольких звонков лжесотрудников ФСБ. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России.
«В полицию обратился 64-летний инженер одного из уральских предприятий и сообщил о совершенном крупном мошенничестве на общую сумму 10,9 млн рублей сбережений», — пояснили в ведомстве. По данному факту заведено уголовное дело.
По словам потерпевшего, первый звонок от лжечекиста был с информацией о якобы попытке перевести деньги с его банковского счета на Украину. Затем мошенники неоднократно заставляли его переводить крупные суммы денег под предлогом «защиты» финансов, уверяя, что он находится в розыске. После того как звонки прекратились, инженер понял, что его обманули.
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