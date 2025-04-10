Медаль «За храбрость» вручили в Курганской области семье погибшего участника СВО

В Курганской области в администрации Катайского округа вручили медали «За храбрость» II степени (посмертно) родителям Евгения Романюка, погибшего на СВО. Об этом сообщается в пабликах администрации округа.
«Церемонию награждения провели военный комиссар по Далматовскому и Катайскому районам Сергей Захаров и первый замглавы Катайского округа Сергей Ковенко. Память о бойце всегда будет жить в сердцах катайцев», — сообщается в telegram-канале «Катайский округ».
На церемонии было отмечено, что Евгений Романюк отдал самое дорогое — свою жизнь для защиты своей страны. Его родителям и братьям пожелали здоровья и мужества. Брат бойца Матвей Романюк отметил на церемонии вручения медали, что гордится им и хочет быть похожим на брата.
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