Медаль «За храбрость» вручили в Курганской области семье погибшего участника СВО

В Курганской области участника СВО посмертно наградили медалью «За храбрость»
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Евгений Романюк из Катайского округа погиб, защищая интересы своей страны
Евгений Романюк из Катайского округа погиб, защищая интересы своей страны Фото:

В Курганской области в администрации Катайского округа вручили медали «За храбрость» II степени (посмертно) родителям Евгения Романюка, погибшего на СВО. Об этом сообщается в пабликах администрации округа.

«Церемонию награждения провели военный комиссар по Далматовскому и Катайскому районам Сергей Захаров и первый замглавы Катайского округа Сергей Ковенко. Память о бойце всегда будет жить в сердцах катайцев», — сообщается в telegram-канале «Катайский округ».

На церемонии было отмечено, что Евгений Романюк отдал самое дорогое — свою жизнь для защиты своей страны. Его родителям и братьям пожелали здоровья и мужества. Брат бойца Матвей Романюк отметил на церемонии вручения медали, что гордится им и хочет быть похожим на брата.

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В Курганской области в администрации Катайского округа вручили медали «За храбрость» II степени (посмертно) родителям Евгения Романюка, погибшего на СВО. Об этом сообщается в пабликах администрации округа. «Церемонию награждения провели военный комиссар по Далматовскому и Катайскому районам Сергей Захаров и первый замглавы Катайского округа Сергей Ковенко. Память о бойце всегда будет жить в сердцах катайцев», — сообщается в telegram-канале «Катайский округ». На церемонии было отмечено, что Евгений Романюк отдал самое дорогое — свою жизнь для защиты своей страны. Его родителям и братьям пожелали здоровья и мужества. Брат бойца Матвей Романюк отметил на церемонии вручения медали, что гордится им и хочет быть похожим на брата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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