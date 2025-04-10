Благодаря профессионализму пермских врачей была спасена жизнь юной пострадавшей. Девушка уже ходит самостоятельно, рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Ее в конце декабря экстренно доставили в медучреждение со сложными травмами позвоночника, головного и спинного мозга.
«Благодаря профессионализму медиков из ГКБ им. М. А. Тверье Краевой детской больницы и ДКБ №13 девочка выжила и уже начала ходить самостоятельно», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Первый курс реабилитации пройден. Через два месяца пострадавшую ожидает — второй.
Резонансная история, всколыхнувшая общественность, произошла в поселке Гамово в конце прошлого года. Молодой человек выбросил школьницу с балкона девятого этажа, а сам совершил суицид. К разбирательству оперативно подключились следователи краевого управления. Пострадавшую выписали из больницы в январе.
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