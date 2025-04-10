Врачи поставили на ноги девочку, выброшенную парнем из окна в Пермском крае. Фото

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Пострадавшей потребовалась сложнейшая операция
Пострадавшей потребовалась сложнейшая операция Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае подросток вытолкнул с балкона подругу и совершил самоубийство

Благодаря профессионализму пермских врачей была спасена жизнь юной пострадавшей. Девушка уже ходит самостоятельно, рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Ее в конце декабря экстренно доставили в медучреждение со сложными травмами позвоночника, головного и спинного мозга.

«Благодаря профессионализму медиков из ГКБ им. М. А. Тверье Краевой детской больницы и ДКБ №13 девочка выжила и уже начала ходить самостоятельно», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Первый курс реабилитации пройден. Через два месяца пострадавшую ожидает — второй.

Резонансная история, всколыхнувшая общественность, произошла в поселке Гамово в конце прошлого года. Молодой человек выбросил школьницу с балкона девятого этажа, а сам совершил суицид. К разбирательству оперативно подключились следователи краевого управления. Пострадавшую выписали из больницы в январе.

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Благодаря профессионализму пермских врачей была спасена жизнь юной пострадавшей. Девушка уже ходит самостоятельно, рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Ее в конце декабря экстренно доставили в медучреждение со сложными травмами позвоночника, головного и спинного мозга. «Благодаря профессионализму медиков из ГКБ им. М. А. Тверье Краевой детской больницы и ДКБ №13 девочка выжила и уже начала ходить самостоятельно», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Первый курс реабилитации пройден. Через два месяца пострадавшую ожидает — второй. Резонансная история, всколыхнувшая общественность, произошла в поселке Гамово в конце прошлого года. Молодой человек выбросил школьницу с балкона девятого этажа, а сам совершил суицид. К разбирательству оперативно подключились следователи краевого управления. Пострадавшую выписали из больницы в январе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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