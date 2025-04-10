Массовая авария произошла из-за снега в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП попали четыре машины
В ДТП попали четыре машины Фото:

В Екатеринбурге на улице Амундсена в сторону Объездной дороги из-за снегопада столкнулись четыре машины. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Hyundai Solaris из-за плохой видимости выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Polo, а потом задел еще две машины — Hyundai и Kia», — рассказал собеседник. Два водителя получили травмы головы, но отказались от госпитализации. Hyundai и Kia, которых задело, получили незначительные повреждения и уехали с места ДТП.

Сильные осадки начались в городе еще днем и продлятся до глубокой ночи. Из-за снегах на дорогах образовалась слякоть.

Место ДТП
Место ДТП
Фото:
Пострадавший Volkswagen Polo
Пострадавший Volkswagen Polo
Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Амундсена в сторону Объездной дороги из-за снегопада столкнулись четыре машины. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Hyundai Solaris из-за плохой видимости выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Polo, а потом задел еще две машины — Hyundai и Kia», — рассказал собеседник. Два водителя получили травмы головы, но отказались от госпитализации. Hyundai и Kia, которых задело, получили незначительные повреждения и уехали с места ДТП. Сильные осадки начались в городе еще днем и продлятся до глубокой ночи. Из-за снегах на дорогах образовалась слякоть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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