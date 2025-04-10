В Екатеринбурге на улице Амундсена в сторону Объездной дороги из-за снегопада столкнулись четыре машины. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«Hyundai Solaris из-за плохой видимости выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Polo, а потом задел еще две машины — Hyundai и Kia», — рассказал собеседник. Два водителя получили травмы головы, но отказались от госпитализации. Hyundai и Kia, которых задело, получили незначительные повреждения и уехали с места ДТП.
Сильные осадки начались в городе еще днем и продлятся до глубокой ночи. Из-за снегах на дорогах образовалась слякоть.
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