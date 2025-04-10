10 апреля 2025

Прикамский фонд защиты дольщиков возглавит замдиректора Коробов

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководителя фонда выбрали из числа действующих сотрудников организации
Руководителя фонда выбрали из числа действующих сотрудников организации Фото:

Власти выбрали, кто станет генеральным директором Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края. По данным регионального минстроя, освободившееся кресло займет замруководитея организации Андрей Коробов.

«Новым гендиректором фонда будет назначен Андрей Коробов. Он приступит к своим обязанностям со следующей недели», — рассказали в ведомстве изданию «В курсе.ру». Коробов до этого руководил структурой с приставкой и.о.

Предыдущий гендиректор Наталья Геращенко возглавила фонд в 2020 году (год основания организации). Она с осени прошлого года руководит отделением «Форабанка» в Перми.

За последние шесть лет в регионе из реестра проблемных объектов исключили 71 долгострой. На данный фонду остается решить еще одну проблему — с возведением здания по улице Карпинского, 110а. Дольщикам пообещали передать ключи в этому году.

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Власти выбрали, кто станет генеральным директором Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края. По данным регионального минстроя, освободившееся кресло займет замруководитея организации Андрей Коробов. «Новым гендиректором фонда будет назначен Андрей Коробов. Он приступит к своим обязанностям со следующей недели», — рассказали в ведомстве изданию «В курсе.ру». Коробов до этого руководил структурой с приставкой и.о. Предыдущий гендиректор Наталья Геращенко возглавила фонд в 2020 году (год основания организации). Она с осени прошлого года руководит отделением «Форабанка» в Перми. За последние шесть лет в регионе из реестра проблемных объектов исключили 71 долгострой. На данный фонду остается решить еще одну проблему — с возведением здания по улице Карпинского, 110а. Дольщикам пообещали передать ключи в этому году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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