Прикамский фонд защиты дольщиков возглавит замдиректора Коробов

Власти выбрали, кто станет генеральным директором Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края. По данным регионального минстроя, освободившееся кресло займет замруководитея организации Андрей Коробов.
«Новым гендиректором фонда будет назначен Андрей Коробов. Он приступит к своим обязанностям со следующей недели», — рассказали в ведомстве изданию «В курсе.ру». Коробов до этого руководил структурой с приставкой и.о.
Предыдущий гендиректор Наталья Геращенко возглавила фонд в 2020 году (год основания организации). Она с осени прошлого года руководит отделением «Форабанка» в Перми.
За последние шесть лет в регионе из реестра проблемных объектов исключили 71 долгострой. На данный фонду остается решить еще одну проблему — с возведением здания по улице Карпинского, 110а. Дольщикам пообещали передать ключи в этому году.
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