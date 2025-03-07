В Перми сдали долгострой в ЖК «Триумф»

В Индустриальном районе Перми завершилась достройка проблемного дома ЖК «Триумф. Вторая очередь». Он находится на улице Карпинского, 110. Документы на ввод объекта в эксплуатацию получены. В ближайшее время дольщикам передадут ключи.
«Туда переедут 115 жителей. В многоэтажке 162 квартиры. Квартиры в доме будут передаваться в соответствии с договорами паенакопления, заключенными с застройщиком-банкротом ГК „Классик“. В квартирах проведена черновая и чистовая отделка, выведены разводки коммуникаций», — сообщает пресс-служба правительства региона на официальном сайте.
Дома ЖК «Триумф» на ул. Карпинского, 110 и 110а, начинала строить ГК «Классик». Однако завершить их не смогла. Ее признали несостоятельной. В 2021 году региональным фондом было принято решение о достройке дома. В 2023 году к этому подключился федеральный Фонда развития территорий и выделил софинансирование из краевого бюджета. Теперь осталось закончить дом по Карпинского, 110а. Сейчас его готовность составляет 90%. В 2025 году объект введут в эксплуатацию.
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