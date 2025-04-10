Пермский край договорился наладить сотрудничество в нефтегазовой отрасли с Саудовской Аравией и Бахрейном. Площадкой для переговоров стали два зарубежных государства. Об итогах выездной бизнес-миссии рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«Стороны выразили готовность к сотрудничеству в нефтегазовой сфере, экспорте и развитии промкооперации. Кроме того, ожидается, что делегация Королевства Саудовская Аравия посетит Пермский край для знакомства с потенциалом и технологиями местных промышленных предприятий, а также — возможностями для взаимодействия в образовании», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
В конце прошлого года пермские промышленники презентовали свою продукцию и свои технологии на международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах. Тогда регион представляли 10 компаний. Семи из них удалось заключить контракты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!