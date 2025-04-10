10 апреля 2025

Бизнес-миссия из Прикамья во главе с Махониным завершила работу в Саудовской Аравии. Фотогалерея

Прикамье, Саудовская Аравия и Бахрейн наладят сотрудничество в области ТЭК
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Основной целью визита стало продвижение предприятий топливно-энергетической отрасли за рубеж
Основной целью визита стало продвижение предприятий топливно-энергетической отрасли за рубеж Фото:

Пермский край договорился наладить сотрудничество в нефтегазовой отрасли с Саудовской Аравией и Бахрейном. Площадкой для переговоров стали два зарубежных государства. Об итогах выездной бизнес-миссии рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Стороны выразили готовность к сотрудничеству в нефтегазовой сфере, экспорте и развитии промкооперации. Кроме того, ожидается, что делегация Королевства Саудовская Аравия посетит Пермский край для знакомства с потенциалом и технологиями местных промышленных предприятий, а также — возможностями для взаимодействия в образовании», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

В конце прошлого года пермские промышленники презентовали свою продукцию и свои технологии на международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах. Тогда регион представляли 10 компаний. Семи из них удалось заключить контракты.

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Пермский край договорился наладить сотрудничество в нефтегазовой отрасли с Саудовской Аравией и Бахрейном. Площадкой для переговоров стали два зарубежных государства. Об итогах выездной бизнес-миссии рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Стороны выразили готовность к сотрудничеству в нефтегазовой сфере, экспорте и развитии промкооперации. Кроме того, ожидается, что делегация Королевства Саудовская Аравия посетит Пермский край для знакомства с потенциалом и технологиями местных промышленных предприятий, а также — возможностями для взаимодействия в образовании», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. В конце прошлого года пермские промышленники презентовали свою продукцию и свои технологии на международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах. Тогда регион представляли 10 компаний. Семи из них удалось заключить контракты.
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