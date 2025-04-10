10 апреля 2025

Старшеклассники до крови избили школьника на камеру в Каменске-Уральском. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Старшеклассники избили ребенка до крови
Старшеклассники избили ребенка до крови Фото:

В Каменске-Уральском группа старшеклассников жестоко избила шестиклассника, сняв последствия на камеру. По словам очевидцев, видео сначала выложили к себе в telegram-канал нападавшие, но затем сразу же удалили его.

«Старшеклассники избили шестиклассника и выложили видео в свой канал... Всё произошло три дня назад», — сообщили свидетели telegram-каналу «Подслушано Каменск-Уральский». По информации от очевидцев, подростки, участвовавшие в избиении, являются жителями Каменска-Уральского и Каменского района. Они систематически издевались над жертвой.

На сохраненном видеозаписи видно, как подростки насмехаются и издеваются над окровавленным мальчиком. Один из них спрашивает: «Заяву будешь писать?», на что мальчик, истекая кровью, отвечает «Нет…».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального МВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Каменске-Уральском группа старшеклассников жестоко избила шестиклассника, сняв последствия на камеру. По словам очевидцев, видео сначала выложили к себе в telegram-канал нападавшие, но затем сразу же удалили его. «Старшеклассники избили шестиклассника и выложили видео в свой канал... Всё произошло три дня назад», — сообщили свидетели telegram-каналу «Подслушано Каменск-Уральский». По информации от очевидцев, подростки, участвовавшие в избиении, являются жителями Каменска-Уральского и Каменского района. Они систематически издевались над жертвой. На сохраненном видеозаписи видно, как подростки насмехаются и издеваются над окровавленным мальчиком. Один из них спрашивает: «Заяву будешь писать?», на что мальчик, истекая кровью, отвечает «Нет…». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального МВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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