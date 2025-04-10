В Каменске-Уральском группа старшеклассников жестоко избила шестиклассника, сняв последствия на камеру. По словам очевидцев, видео сначала выложили к себе в telegram-канал нападавшие, но затем сразу же удалили его.
«Старшеклассники избили шестиклассника и выложили видео в свой канал... Всё произошло три дня назад», — сообщили свидетели telegram-каналу «Подслушано Каменск-Уральский». По информации от очевидцев, подростки, участвовавшие в избиении, являются жителями Каменска-Уральского и Каменского района. Они систематически издевались над жертвой.
На сохраненном видеозаписи видно, как подростки насмехаются и издеваются над окровавленным мальчиком. Один из них спрашивает: «Заяву будешь писать?», на что мальчик, истекая кровью, отвечает «Нет…».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального МВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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