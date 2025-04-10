10 апреля 2025

Первый антиабортный молебен пройдет в кафедральном соборе Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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На молебны приходят взрослые и дети, которых могло не появиться из-за абортов
На молебны приходят взрослые и дети, которых могло не появиться из-за абортов Фото:

В Кургане в кафедральном Александро-Невском соборе 12 апреля пройдет первый антиабортный молебен. С этой даты они станут в храме регулярными. Об этом сообщается на странице Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте».

«С 12 апреля по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила в кафедральном соборе будут проходить антиабортные молебны. На них приглашаются врачи, психологи, беременные женщины и все желающие, чтобы объединить усилия ради сохранения жизни детей до рождения», — сообщает епархия.

Молебен начнется в 14:00. Первые такие молебны в Кургане проводили в Порт-Артурском храме. На них приходят как женщины, сделавшие аборт, так и мужчины, толкнувшие их на это, а также врачи, которые прерывали беременность. На антиабортные молебны приходят будущие мамы, оставшиеся без поддержки. Среди молящихся есть и дети, которых могло не появиться из-за абортов.

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В Кургане в кафедральном Александро-Невском соборе 12 апреля пройдет первый антиабортный молебен. С этой даты они станут в храме регулярными. Об этом сообщается на странице Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте». «С 12 апреля по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила в кафедральном соборе будут проходить антиабортные молебны. На них приглашаются врачи, психологи, беременные женщины и все желающие, чтобы объединить усилия ради сохранения жизни детей до рождения», — сообщает епархия. Молебен начнется в 14:00. Первые такие молебны в Кургане проводили в Порт-Артурском храме. На них приходят как женщины, сделавшие аборт, так и мужчины, толкнувшие их на это, а также врачи, которые прерывали беременность. На антиабортные молебны приходят будущие мамы, оставшиеся без поддержки. Среди молящихся есть и дети, которых могло не появиться из-за абортов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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