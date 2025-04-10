Певица появилась с необычным украшением на премии «Жара Music Awards»
Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) удивила всех на премии «Жара Music Awards» необычным колье в виде огромного помолвочного кольца. Она поделилась, что это «помолвочное кольцо» для нее больше не цель.
«Я очень долгое время жила мыслью, что мне нужно выйти замуж, родить детей, мне уже больше 25-ти, значит, со мной что-то на так. Меня это очень сильно тяготило, но прошло время и наконец-то я от этого избавилась. Для меня сегодня это колье — это просто аксессуар, хотя еще год назад для меня это было целью», —о значении этого аксессуара Необычное колье стоит около 33 тысяч рублей..
Колье стоит 33 тысячи рублей
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!