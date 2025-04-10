10 апреля 2025

Мэр Нижнего Тагила раздал цветы и благодарности семьям бойцов СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Владислав Пинаев напомнил, что семьи участников СВО всегда могут обратиться за помощью
Владислав Пинаев напомнил, что семьи участников СВО всегда могут обратиться за помощью Фото:

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев вручил благодарственные письма семьям участников специальной военной операции. Об этом градоначальник сообщил в своих соцсетях.

«Встретился с семьями участников специальной военной операции, вручил им Благодарственные письма Министерства общественной безопасности Свердловской области, а также Благодарность главы города», — поделился мэр в своем telegram-канале. Встреча была направлена на поддержку семей, чьи близкие участвуют в операции на Донбассе.

Владислав Пинаев рассказал, что от города регулярно отправляется помощь. Также он напомнил о возможности обращения за помощью в случае возникновения трудностей. Он подчеркнул, что пока участники операции защищают страну, местные власти обязаны поддерживать их семьи, предоставляя необходимую помощь и ресурсы.

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Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев вручил благодарственные письма семьям участников специальной военной операции. Об этом градоначальник сообщил в своих соцсетях. «Встретился с семьями участников специальной военной операции, вручил им Благодарственные письма Министерства общественной безопасности Свердловской области, а также Благодарность главы города», — поделился мэр в своем telegram-канале. Встреча была направлена на поддержку семей, чьи близкие участвуют в операции на Донбассе. Владислав Пинаев рассказал, что от города регулярно отправляется помощь. Также он напомнил о возможности обращения за помощью в случае возникновения трудностей. Он подчеркнул, что пока участники операции защищают страну, местные власти обязаны поддерживать их семьи, предоставляя необходимую помощь и ресурсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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