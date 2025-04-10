Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев вручил благодарственные письма семьям участников специальной военной операции. Об этом градоначальник сообщил в своих соцсетях.
«Встретился с семьями участников специальной военной операции, вручил им Благодарственные письма Министерства общественной безопасности Свердловской области, а также Благодарность главы города», — поделился мэр в своем telegram-канале. Встреча была направлена на поддержку семей, чьи близкие участвуют в операции на Донбассе.
Владислав Пинаев рассказал, что от города регулярно отправляется помощь. Также он напомнил о возможности обращения за помощью в случае возникновения трудностей. Он подчеркнул, что пока участники операции защищают страну, местные власти обязаны поддерживать их семьи, предоставляя необходимую помощь и ресурсы.
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