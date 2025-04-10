10 апреля 2025

Аварийный дом в центре Кургана расселят в 2028 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревянный дом был признан аварийным семь лет назад (архивное фото)
Деревянный дом был признан аварийным семь лет назад (архивное фото) Фото:

В Кургане многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу в 2018 году, расселят в 2028. Об этом сообщается в постановлении горадминистрации, опубликованном на сайте мэрии.

«Администрация города Кургана постановляет внести изменения в постановление от 26 октября 2018 года № 6998 „О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Советская, д. 12а, аварийным и подлежащим сносу“. Изложить в следующей редакции: департаменту ЖКХ отселить физических лиц из многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Советская, д. 12а, в срок до 31 декабря 2028 года», — сообщается в постановлении.

Двухэтажный деревянный дом находится во дворах за зданием социального фонда, в нескольких метрах от набережной. Он был построен в 1954 году.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане расселят пятиэтажный многоквартирный дом. Он расположен по улице Краснодонской. Расселение также должно произойти до конца 2028 года.

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В Кургане многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу в 2018 году, расселят в 2028. Об этом сообщается в постановлении горадминистрации, опубликованном на сайте мэрии. «Администрация города Кургана постановляет внести изменения в постановление от 26 октября 2018 года № 6998 „О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Советская, д. 12а, аварийным и подлежащим сносу“. Изложить в следующей редакции: департаменту ЖКХ отселить физических лиц из многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Советская, д. 12а, в срок до 31 декабря 2028 года», — сообщается в постановлении. Двухэтажный деревянный дом находится во дворах за зданием социального фонда, в нескольких метрах от набережной. Он был построен в 1954 году. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане расселят пятиэтажный многоквартирный дом. Он расположен по улице Краснодонской. Расселение также должно произойти до конца 2028 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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