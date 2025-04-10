Аварийный дом в центре Кургана расселят в 2028 году

В Кургане многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу в 2018 году, расселят в 2028. Об этом сообщается в постановлении горадминистрации, опубликованном на сайте мэрии.
«Администрация города Кургана постановляет внести изменения в постановление от 26 октября 2018 года № 6998 „О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Советская, д. 12а, аварийным и подлежащим сносу“. Изложить в следующей редакции: департаменту ЖКХ отселить физических лиц из многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Советская, д. 12а, в срок до 31 декабря 2028 года», — сообщается в постановлении.
Двухэтажный деревянный дом находится во дворах за зданием социального фонда, в нескольких метрах от набережной. Он был построен в 1954 году.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане расселят пятиэтажный многоквартирный дом. Он расположен по улице Краснодонской. Расселение также должно произойти до конца 2028 года.
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