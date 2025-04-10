10 апреля 2025

«Сюда, блин»: Егор Крид не верил в себя, но стал певцом года на премии «Жара»

Егор Крид на премии «Жара» получил звание певец года
© Служба новостей «URA.RU»
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За Егора активно голосовали фанаты, пришедшие на премию
За Егора активно голосовали фанаты, пришедшие на премию Фото:

Рэпер Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) получил награду «Певец года». Статуэтку победителя в номинации артист забрал на сцене музыкальной премии «Жара Music Awards». Сам исполнитель в свою победу не верил и хотел уйти незадолго до награждения.

«Let's go! Сюда, блин», — сказал Егор Крид, когда вышел на сцену. Он поблагодарил своих близких, родных и фанатов за любовью к его творчеству. Трансляция мероприятия велась на twitch-канале артиста.

Сам певец, однако, не ждал, что заберет премию. Он даже хотел уйти с премии, когда подумал, что премия «Шоу года» уже была отдана певцу Николаю Баскову. Но позднее статуэтку в этой номинации забрала исполнительница Люся Чеботина.

Егор Крид собирается собрать 35 тысяч фанаток на концерте в столице Свердловской области. На сцене «Екатеринбург Арены» он должен исполнить новые треки и любимые хиты, заявляли организаторы.

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Рэпер Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) получил награду «Певец года». Статуэтку победителя в номинации артист забрал на сцене музыкальной премии «Жара Music Awards». Сам исполнитель в свою победу не верил и хотел уйти незадолго до награждения. «Let's go! Сюда, блин», — сказал Егор Крид, когда вышел на сцену. Он поблагодарил своих близких, родных и фанатов за любовью к его творчеству. Трансляция мероприятия велась на twitch-канале артиста. Сам певец, однако, не ждал, что заберет премию. Он даже хотел уйти с премии, когда подумал, что премия «Шоу года» уже была отдана певцу Николаю Баскову. Но позднее статуэтку в этой номинации забрала исполнительница Люся Чеботина. Егор Крид собирается собрать 35 тысяч фанаток на концерте в столице Свердловской области. На сцене «Екатеринбург Арены» он должен исполнить новые треки и любимые хиты, заявляли организаторы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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