10 апреля 2025

Пермский театр оперы и балета перенес премьеру «Снегурочки» на два года

© Служба новостей «URA.RU»
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В театре успокоили пермяков, что количество премьер в сезоне останется прежним
В театре успокоили пермяков, что количество премьер в сезоне останется прежним Фото:

В прикамской столице перенесли на 2027 год премьерный показ спектакля «Снегурочка». Об этом сообщила пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

«Скорректированы даты выпуска „Снегурочки“ (12+). Премьера перенесена на 2027 год», — пояснили собеседники «Нового компаньона».

По словам представителей театра, пермяки за сезон увидят, как и планировалась, четыре новых постановки. Для них ничего не поменяется. Три премьеры уже прошли. Это отгремевшая с аншлагами опера «Пиковая дама» и балеты «Сильвия» и «Орфей». По мнению издания, четвертой — станет опера «Самсон и Далила», которую театр готовит совместно с командой Дягилевского фестиваля.

Зрители должны были увидеть «Снегурочку» летом 2025 года. Причины переноса раскрыты не были. 

Ранее в пермском театре «Балет Евгения Панфилова» объявили, что к годовщине победы в Великой Отечественной войне покажут свой знаменитый спектакль «БлокАда». Активные работы по восстановлению постановки начались весной.

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В прикамской столице перенесли на 2027 год премьерный показ спектакля «Снегурочка». Об этом сообщила пресс-служба Пермского театра оперы и балета. «Скорректированы даты выпуска „Снегурочки“ (12+).  Премьера перенесена на 2027 год», — пояснили собеседники «Нового компаньона». По словам представителей театра, пермяки за сезон увидят, как и планировалась, четыре новых постановки. Для них ничего не поменяется. Три премьеры уже прошли. Это отгремевшая с аншлагами опера «Пиковая дама» и балеты «Сильвия» и «Орфей». По мнению издания, четвертой — станет опера «Самсон и Далила», которую театр готовит совместно с командой Дягилевского фестиваля. Зрители должны были увидеть «Снегурочку» летом 2025 года. Причины переноса раскрыты не были.  Ранее в пермском театре «Балет Евгения Панфилова» объявили, что к годовщине победы в Великой Отечественной войне покажут свой знаменитый спектакль «БлокАда». Активные работы по восстановлению постановки начались весной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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