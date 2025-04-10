Пермский театр оперы и балета перенес премьеру «Снегурочки» на два года

В прикамской столице перенесли на 2027 год премьерный показ спектакля «Снегурочка». Об этом сообщила пресс-служба Пермского театра оперы и балета.
«Скорректированы даты выпуска „Снегурочки“ (12+). Премьера перенесена на 2027 год», — пояснили собеседники «Нового компаньона».
По словам представителей театра, пермяки за сезон увидят, как и планировалась, четыре новых постановки. Для них ничего не поменяется. Три премьеры уже прошли. Это отгремевшая с аншлагами опера «Пиковая дама» и балеты «Сильвия» и «Орфей». По мнению издания, четвертой — станет опера «Самсон и Далила», которую театр готовит совместно с командой Дягилевского фестиваля.
Зрители должны были увидеть «Снегурочку» летом 2025 года. Причины переноса раскрыты не были.
Ранее в пермском театре «Балет Евгения Панфилова» объявили, что к годовщине победы в Великой Отечественной войне покажут свой знаменитый спектакль «БлокАда». Активные работы по восстановлению постановки начались весной.
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