10 апреля 2025

Аналитики раскрыли марки и модели машин, цены на которые рухнули в Прикамье

Средняя цена нового автомобиля в Пермском крае превысила 2,6 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среди подешевевших — импортные и отечественные авто
Среди подешевевших — импортные и отечественные авто Фото:

В Пермском крае средняя стоимость новой машины по итогу первого квартала текущего года немногим превысила 2,6 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Авто».

«Средняя цена нового авто в первом квартале 2025 года — 2 629 900 рублей. Заметнее всего подешевел Hyundai (на 20,9%)», — указано в исследовании компании.

Из наиболее популярных машин среди жителей Прикамья больше остальных в цене потеряла Chery Tiggo 4 Pro (снижение на 19,9%). Средняя стоимость «Москвича 3» упала на 5,9%, а китайского Chery Tiggo 7 Pro Max — на 1%. Аналогичная ситуация прослеживается и на вторичном рынке.

К февралю выяснилось, что пермяки стали реже покупать подержанные авто, подсчитало сообщество «Автомаркетолог». Lada заняла первое место по количеству перерегистраций среди всех брендов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае средняя стоимость новой машины по итогу первого квартала текущего года немногим превысила 2,6 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Авто». «Средняя цена нового авто в первом квартале 2025 года — 2 629 900 рублей. Заметнее всего подешевел Hyundai (на 20,9%)», — указано в исследовании компании. Из наиболее популярных машин среди жителей Прикамья больше остальных в цене потеряла Chery Tiggo 4 Pro (снижение на 19,9%). Средняя стоимость «Москвича 3» упала на 5,9%, а китайского Chery Tiggo 7 Pro Max — на 1%. Аналогичная ситуация прослеживается и на вторичном рынке. К февралю выяснилось, что пермяки стали реже покупать подержанные авто, подсчитало сообщество «Автомаркетолог». Lada заняла первое место по количеству перерегистраций среди всех брендов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...