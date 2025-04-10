Аналитики раскрыли марки и модели машин, цены на которые рухнули в Прикамье

В Пермском крае средняя стоимость новой машины по итогу первого квартала текущего года немногим превысила 2,6 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Авто».
«Средняя цена нового авто в первом квартале 2025 года — 2 629 900 рублей. Заметнее всего подешевел Hyundai (на 20,9%)», — указано в исследовании компании.
Из наиболее популярных машин среди жителей Прикамья больше остальных в цене потеряла Chery Tiggo 4 Pro (снижение на 19,9%). Средняя стоимость «Москвича 3» упала на 5,9%, а китайского Chery Tiggo 7 Pro Max — на 1%. Аналогичная ситуация прослеживается и на вторичном рынке.
К февралю выяснилось, что пермяки стали реже покупать подержанные авто, подсчитало сообщество «Автомаркетолог». Lada заняла первое место по количеству перерегистраций среди всех брендов.
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