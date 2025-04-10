10 апреля 2025

Пермские дилеры теряют прибыль на фоне снижения продаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Значительнее прочих в регионе упали продажи Great Wall, Kia, Tank, Audi и Exeed
Значительнее прочих в регионе упали продажи Great Wall, Kia, Tank, Audi и Exeed Фото:

В марте продажи новых машин в Прикамье сократились на 47%. Падение демонстрируют бренды, включая отечественную Lada и самые популярные у пермяков китайские марки Haval и Chery. При этом участники рынка заявляют о снижении прибыли.

«Прикамский рынок новых легковых авто за март снизился на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц в регионе зарегистрировали 1247 машин. В марте 2024-го — на учет поставили 2382. В отчетном периоде из 30 брендов сокращение показали 22», — на данные специалистов Verra и сообщества «Автомаркетолог» ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Опрошенные изданием эксперты заявляют, что основной причиной изменений стала высокая ключевая ставка Центробанка, которая повлияла на кредитование граждан. Из-за этого дилеры меньше зарабатывают, так как вынуж­дены продавать технику с большими скидками. В итоге годовая выручка значительно превышает прибыль.

URA.RU ранее писало, что средняя цена нового автомобиля в регионе превысила 2,6 млн рублей. За первый квартал 2025 года заметнее всего подешевел Hyundai. Аналогичная ситуация наблюдается и на вторичном рынке.

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В марте продажи новых машин в Прикамье сократились на 47%. Падение демонстрируют бренды, включая отечественную Lada и самые популярные у пермяков китайские марки Haval и Chery. При этом участники рынка заявляют о снижении прибыли. «Прикамский рынок новых легковых авто за март снизился на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц в регионе зарегистрировали 1247 машин. В марте 2024-го — на учет поставили 2382. В отчетном периоде из 30 брендов сокращение показали 22», — на данные специалистов Verra и сообщества «Автомаркетолог» ссылается «Коммерсант-Прикамье». Опрошенные изданием эксперты заявляют, что основной причиной изменений стала высокая ключевая ставка Центробанка, которая повлияла на кредитование граждан. Из-за этого дилеры меньше зарабатывают, так как вынуж­дены продавать технику с большими скидками. В итоге годовая выручка значительно превышает прибыль. URA.RU ранее писало, что средняя цена нового автомобиля в регионе превысила 2,6 млн рублей. За первый квартал 2025 года заметнее всего подешевел Hyundai. Аналогичная ситуация наблюдается и на вторичном рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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