Пермские дилеры теряют прибыль на фоне снижения продаж

В марте продажи новых машин в Прикамье сократились на 47%. Падение демонстрируют бренды, включая отечественную Lada и самые популярные у пермяков китайские марки Haval и Chery. При этом участники рынка заявляют о снижении прибыли.
«Прикамский рынок новых легковых авто за март снизился на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц в регионе зарегистрировали 1247 машин. В марте 2024-го — на учет поставили 2382. В отчетном периоде из 30 брендов сокращение показали 22», — на данные специалистов Verra и сообщества «Автомаркетолог» ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Опрошенные изданием эксперты заявляют, что основной причиной изменений стала высокая ключевая ставка Центробанка, которая повлияла на кредитование граждан. Из-за этого дилеры меньше зарабатывают, так как вынуждены продавать технику с большими скидками. В итоге годовая выручка значительно превышает прибыль.
URA.RU ранее писало, что средняя цена нового автомобиля в регионе превысила 2,6 млн рублей. За первый квартал 2025 года заметнее всего подешевел Hyundai. Аналогичная ситуация наблюдается и на вторичном рынке.
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