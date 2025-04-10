10 апреля 2025

В ХМАО врачи чудом спасли вахтовика с острым инфарктом миокарда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи не только спасли жизнь пациента, но и не допустили дальнейшей инвалидности
Врачи не только спасли жизнь пациента, но и не допустили дальнейшей инвалидности Фото:

В селе Угут (ХМАО) 64-летний житель Томска работал вахтой. Однажды утром перед сменой ему стало плохо, а местный фельдшер после ЭКГ диагностировал у него острый инфаркт миокарда. Борт санавиации доставил пациента в окружной кардиоцентр в Сургуте, где врачи выполнили необходимую операцию.

«64-летний мужчина из Томска работает вахтовым методом в селе Угут Сургутского района. Ранним утром автокрановщик собирался заступить на смену, но фельдшер его к работе не допустил. В местной участковой больнице по результатам ЭКГ ему диагностирован острый инфаркт миокарда. Согласовали экстренную госпитализацию и через пару часов борт санавиации приземлился в Сургуте», — поделилась историей спасения вахтовика глава больницы Ирина Урванцева. Пост опубликован в ее telegram-канале.

Врачи выполнили пациенту в рентгеноперационной стентирование передней нисходящей артерии. Медикам удалось не допустить развитие тяжелого некроза кардиальной мышцы, избежать осложнений, дальнейшей инвалидности и сохранить жизнь мужчине. Сейчас он проходит кардиореабилитацию и свое спасение считает настоящей удачей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Угут (ХМАО) 64-летний житель Томска работал вахтой. Однажды утром перед сменой ему стало плохо, а местный фельдшер после ЭКГ диагностировал у него острый инфаркт миокарда. Борт санавиации доставил пациента в окружной кардиоцентр в Сургуте, где врачи выполнили необходимую операцию. «64-летний мужчина из Томска работает вахтовым методом в селе Угут Сургутского района. Ранним утром автокрановщик собирался заступить на смену, но фельдшер его к работе не допустил. В местной участковой больнице по результатам ЭКГ ему диагностирован острый инфаркт миокарда. Согласовали экстренную госпитализацию и через пару часов борт санавиации приземлился в Сургуте», — поделилась историей спасения вахтовика глава больницы Ирина Урванцева. Пост опубликован в ее telegram-канале. Врачи выполнили пациенту в рентгеноперационной стентирование передней нисходящей артерии. Медикам удалось не допустить развитие тяжелого некроза кардиальной мышцы, избежать осложнений, дальнейшей инвалидности и сохранить жизнь мужчине. Сейчас он проходит кардиореабилитацию и свое спасение считает настоящей удачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...