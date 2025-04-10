В ХМАО врачи чудом спасли вахтовика с острым инфарктом миокарда

В селе Угут (ХМАО) 64-летний житель Томска работал вахтой. Однажды утром перед сменой ему стало плохо, а местный фельдшер после ЭКГ диагностировал у него острый инфаркт миокарда. Борт санавиации доставил пациента в окружной кардиоцентр в Сургуте, где врачи выполнили необходимую операцию.
«64-летний мужчина из Томска работает вахтовым методом в селе Угут Сургутского района. Ранним утром автокрановщик собирался заступить на смену, но фельдшер его к работе не допустил. В местной участковой больнице по результатам ЭКГ ему диагностирован острый инфаркт миокарда. Согласовали экстренную госпитализацию и через пару часов борт санавиации приземлился в Сургуте», — поделилась историей спасения вахтовика глава больницы Ирина Урванцева. Пост опубликован в ее telegram-канале.
Врачи выполнили пациенту в рентгеноперационной стентирование передней нисходящей артерии. Медикам удалось не допустить развитие тяжелого некроза кардиальной мышцы, избежать осложнений, дальнейшей инвалидности и сохранить жизнь мужчине. Сейчас он проходит кардиореабилитацию и свое спасение считает настоящей удачей.
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