В Курганской области установится снежный покров

Курганскую область заметет снегом. Временный снежный покров установится уже в ближайшие дни. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.
«Ночью и утром 12 апреля в регионе прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а затем в снег. В Кургане высота покрова составит от одного до трех сантиметров», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».
По словам народного синоптика, снежная полоса будет узкой. Она протянется с юго-запада на северо-восток области.
По прогнозам Курганского ЦГМС, по северу области уже 11 апреля пройдут дожди со снегом. Температура воздуха в Кургане и области составит от нуля до 11 градусов.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».