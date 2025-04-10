10 апреля 2025

В Курганской области установится снежный покров

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Снежный покров ляжет узкой полосой
Снежный покров ляжет узкой полосой Фото:
новость из сюжета
Резкие изменения погоды в Кургане и области

Курганскую область заметет снегом. Временный снежный покров установится уже в ближайшие дни. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Ночью и утром 12 апреля в регионе прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а затем в снег. В Кургане высота покрова составит от одного до трех сантиметров», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

По словам народного синоптика, снежная полоса будет узкой. Она протянется с юго-запада на северо-восток области.

По прогнозам Курганского ЦГМС, по северу области уже 11 апреля пройдут дожди со снегом. Температура воздуха в Кургане и области составит от нуля до 11 градусов.

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Курганскую область заметет снегом. Временный снежный покров установится уже в ближайшие дни. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «Ночью и утром 12 апреля в регионе прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а затем в снег. В Кургане высота покрова составит от одного до трех сантиметров», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». По словам народного синоптика, снежная полоса будет узкой. Она протянется с юго-запада на северо-восток области. По прогнозам Курганского ЦГМС, по северу области уже 11 апреля пройдут дожди со снегом. Температура воздуха в Кургане и области составит от нуля до 11 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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