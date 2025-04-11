На церемонии вручения премии «Оскар» появится новая номинация

С 2027 года на «Оскар» вводится новая номинация для каскадерских трюков
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Новая номинация будет на 100-м «Оскаре»
Новая номинация будет на 100-м «Оскаре» Фото:

На церемонии вручения «Оскара» с 2027 года появится новая номинация, посвященная достижениям в области постановки каскадерских трюков. Об этом рассказали в американской академии кинематографических искусств и наук.

«Совет управляющих академии кинематографических искусств и наук объявил об учреждении ежегодной конкурсной премии „Оскар“ за достижения в области постановки трюков», — говорится в сообщении на официальном сайте академии. Там добавили, что номинация будет представлена на 100-й церемонии «Оскар», и более подробные правила участия и голосования будут объявлены позже.

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На церемонии вручения «Оскара» с 2027 года появится новая номинация, посвященная достижениям в области постановки каскадерских трюков. Об этом рассказали в американской академии кинематографических искусств и наук. «Совет управляющих академии кинематографических искусств и наук объявил об учреждении ежегодной конкурсной премии „Оскар“ за достижения в области постановки трюков», — говорится в сообщении на официальном сайте академии. Там добавили, что номинация будет представлена на 100-й церемонии «Оскар», и более подробные правила участия и голосования будут объявлены позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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