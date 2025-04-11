Сырский случайно проговорился о масштабах проблем в ВСУ

Сырский: Киеву необходимо призывать 30 тыс человек каждый месяц для борьбы с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина уступает России по нескольким пунктам, заявил Сырский
Украина уступает России по нескольким пунктам, заявил Сырский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для того чтобы противостоять российской армии, ВСУ необходимо призывать не менее 30 тысяч человек каждый месяц. С таким заявлением выступил главком ВСУ Александр Сырский.

«ТЦК необходимо призывать в рамках мобилизации в ВСУ не менее 30 тысяч человек в месяц», — передает слова Сырского «Комсомольская правда». Он также отметил, что Россия увеличивает свои силы на восемь-девять тысяч солдат каждый месяц и привел данные о мобилизационном ресурсе ВС РФ в пять миллионов человек.

Сырский подчеркнул, что Украина не может позволить себе такие выплаты для мотивации солдат, как в России. Он настоятельно призвал к необходимости цифровизации для учета всех граждан, уклоняющихся от службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для того чтобы противостоять российской армии, ВСУ необходимо призывать не менее 30 тысяч человек каждый месяц. С таким заявлением выступил главком ВСУ Александр Сырский. «ТЦК необходимо призывать в рамках мобилизации в ВСУ не менее 30 тысяч человек в месяц», — передает слова Сырского «Комсомольская правда». Он также отметил, что Россия увеличивает свои силы на восемь-девять тысяч солдат каждый месяц и привел данные о мобилизационном ресурсе ВС РФ в пять миллионов человек. Сырский подчеркнул, что Украина не может позволить себе такие выплаты для мотивации солдат, как в России. Он настоятельно призвал к необходимости цифровизации для учета всех граждан, уклоняющихся от службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...