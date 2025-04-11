Сырский случайно проговорился о масштабах проблем в ВСУ

Для того чтобы противостоять российской армии, ВСУ необходимо призывать не менее 30 тысяч человек каждый месяц. С таким заявлением выступил главком ВСУ Александр Сырский.
«ТЦК необходимо призывать в рамках мобилизации в ВСУ не менее 30 тысяч человек в месяц», — передает слова Сырского «Комсомольская правда». Он также отметил, что Россия увеличивает свои силы на восемь-девять тысяч солдат каждый месяц и привел данные о мобилизационном ресурсе ВС РФ в пять миллионов человек.
Сырский подчеркнул, что Украина не может позволить себе такие выплаты для мотивации солдат, как в России. Он настоятельно призвал к необходимости цифровизации для учета всех граждан, уклоняющихся от службы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.