Украинские офицеры отправляют военных на «мясные штурмы»

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В подразделениях ВСУ растет недовольство
В подразделениях ВСУ растет недовольство Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У украинских офицеров есть практика отправки солдат на «мясные штурмы». Об этом рассказал представитель антифашистского подполья.

«Опытные военные недовольны молодыми неопытными офицерами, бросающими их, как „пушечное мясо“, на штурмы», — передает слова представителя подполья РИА Новости. Он добавил, что командиры 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ игнорируют мнение более опытных коллег, что вызывает недовольство среди военнослужащих.

Из-за этого в подразделениях растет недовольство. Также фиксируются случаи неподчинения приказам командования, заключил источник.

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У украинских офицеров есть практика отправки солдат на «мясные штурмы». Об этом рассказал представитель антифашистского подполья. «Опытные военные недовольны молодыми неопытными офицерами, бросающими их, как „пушечное мясо“, на штурмы», — передает слова представителя подполья РИА Новости. Он добавил, что командиры 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ игнорируют мнение более опытных коллег, что вызывает недовольство среди военнослужащих. Из-за этого в подразделениях растет недовольство. Также фиксируются случаи неподчинения приказам командования, заключил источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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