У украинских офицеров есть практика отправки солдат на «мясные штурмы». Об этом рассказал представитель антифашистского подполья.
«Опытные военные недовольны молодыми неопытными офицерами, бросающими их, как „пушечное мясо“, на штурмы», — передает слова представителя подполья РИА Новости. Он добавил, что командиры 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ игнорируют мнение более опытных коллег, что вызывает недовольство среди военнослужащих.
Из-за этого в подразделениях растет недовольство. Также фиксируются случаи неподчинения приказам командования, заключил источник.
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