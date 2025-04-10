Новый туристический маршрут появится в Свердловской области

В Свердловской области откроют турмаршрут по Московско-Сибирскому тракту

11 апреля 2025 в 10:26 Размер текста - 17 +

Для удобства туристов на маршруте появятся специальные столбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для свердловчан станет доступен новый туристический маршрут, его посвятят легендарному Московско-Сибирскому тракту — старинной сухопутной дороге через всю Россию. Он протянется на более чем 500 км, рассказали URA.RU создатели. «В 2025 году планируется изготовление и установка еще двух верстовых столбов на территориях — Богдановиче и Камышлове. Сейчас мы переоткрываем и заново исследуем маршрут, а также определяем роль каждого населенного пункта. Верстовые столбы — символ туристического маршрута. Первые столбы устанавливаются на свои средства, а на другие мы открыли народный сбор», — отмечает директор АНО ТИЦ «Московско-Сибирский тракт» Анастасия Фрикке. Верстовые столбы уже появились в деревне Курманка, поселке Билимбай и селе Киргишаны. А 26 апреля планируется разместить еще один — в Ачите. Такие столбы появятся на маршруте Фото предоставлено создателями Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для свердловчан станет доступен новый туристический маршрут, его посвятят легендарному Московско-Сибирскому тракту — старинной сухопутной дороге через всю Россию. Он протянется на более чем 500 км, рассказали URA.RU создатели. «В 2025 году планируется изготовление и установка еще двух верстовых столбов на территориях — Богдановиче и Камышлове. Сейчас мы переоткрываем и заново исследуем маршрут, а также определяем роль каждого населенного пункта. Верстовые столбы — символ туристического маршрута. Первые столбы устанавливаются на свои средства, а на другие мы открыли народный сбор», — отмечает директор АНО ТИЦ «Московско-Сибирский тракт» Анастасия Фрикке. Верстовые столбы уже появились в деревне Курманка, поселке Билимбай и селе Киргишаны. А 26 апреля планируется разместить еще один — в Ачите.