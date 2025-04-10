10 апреля 2025

Новый туристический маршрут появится в Свердловской области

В Свердловской области откроют турмаршрут по Московско-Сибирскому тракту
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Висимский государственный заповедник и окрестности, природа Урала. Свердловская область, туризм, тропа здоровья, прогулочная зона, висимский заповедник, деревянная тропа, отдых за городом
Для удобства туристов на маршруте появятся специальные столбы Фото:

Для свердловчан станет доступен новый туристический маршрут, его посвятят легендарному Московско-Сибирскому тракту — старинной сухопутной дороге через всю Россию. Он протянется на более чем 500 км, рассказали URA.RU создатели.

«В 2025 году планируется изготовление и установка еще двух верстовых столбов на территориях — Богдановиче и Камышлове. Сейчас мы переоткрываем и заново исследуем маршрут, а также определяем роль каждого населенного пункта. Верстовые столбы — символ туристического маршрута. Первые столбы устанавливаются на свои средства, а на другие мы открыли народный сбор», — отмечает директор АНО ТИЦ «Московско-Сибирский тракт» Анастасия Фрикке.

Верстовые столбы уже появились в деревне Курманка, поселке Билимбай и селе Киргишаны. А 26 апреля планируется разместить еще один — в Ачите.

Такие столбы появятся на маршруте
Такие столбы появятся на маршруте

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для свердловчан станет доступен новый туристический маршрут, его посвятят легендарному Московско-Сибирскому тракту — старинной сухопутной дороге через всю Россию. Он протянется на более чем 500 км, рассказали URA.RU создатели. «В 2025 году планируется изготовление и установка еще двух верстовых столбов на территориях — Богдановиче и Камышлове. Сейчас мы переоткрываем и заново исследуем маршрут, а также определяем роль каждого населенного пункта. Верстовые столбы — символ туристического маршрута. Первые столбы устанавливаются на свои средства, а на другие мы открыли народный сбор», — отмечает директор АНО ТИЦ «Московско-Сибирский тракт» Анастасия Фрикке. Верстовые столбы уже появились в деревне Курманка, поселке Билимбай и селе Киргишаны. А 26 апреля планируется разместить еще один — в Ачите.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...