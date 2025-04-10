С главной площади Екатеринбурга навсегда уберут парковку: комментарий мэра

На площади 1905 года в Екатеринбурге создадут парк

11 апреля 2025 в 09:57 Размер текста - 17 +

Парковка на площади 1905 года появилась много лет назад Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU На месте парковки на площади 1905 года в Екатеринбурге появится большая парковая зона. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти. Мэр Алексей Орлов подтвердил. По словам анонимного собеседника агентства, концепция предполагает, что на месте брусчатки появятся деревья и мобильные конструкции, которые можно будет перемещать, когда заливается каток (он теперь там будет ежегодно) или готовятся крупные концерты. «Переговоры с потенциальными спонсорами сейчас идут», — уточнил источник. «Мы об этом давно говорили. И горожане за то, чтобы использовать площадь 1905 года как общественное пространство. Концепцию мы готовим при помощи наших специалистов, вовлекаем достаточно широкие круги населения в обсуждение этой истории. Сегодня запрос на то, чтобы это была не парковка, а общественное пространство [есть]», — отметил Орлов в беседе с URA.RU. Он также отметил, что план действительно верстается таким образом, чтобы на площади можно было проводить массовые мероприятия, соревнования по пляжному волейболу. «Надеюсь, что мы к этому придем», — сказал мэр. Сроки реализации задумки пока не уточняются. В прежние годы парк на парковке уже был, но временно Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На месте парковки на площади 1905 года в Екатеринбурге появится большая парковая зона. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти. Мэр Алексей Орлов подтвердил. По словам анонимного собеседника агентства, концепция предполагает, что на месте брусчатки появятся деревья и мобильные конструкции, которые можно будет перемещать, когда заливается каток (он теперь там будет ежегодно) или готовятся крупные концерты. «Переговоры с потенциальными спонсорами сейчас идут», — уточнил источник. «Мы об этом давно говорили. И горожане за то, чтобы использовать площадь 1905 года как общественное пространство. Концепцию мы готовим при помощи наших специалистов, вовлекаем достаточно широкие круги населения в обсуждение этой истории. Сегодня запрос на то, чтобы это была не парковка, а общественное пространство [есть]», — отметил Орлов в беседе с URA.RU. Он также отметил, что план действительно верстается таким образом, чтобы на площади можно было проводить массовые мероприятия, соревнования по пляжному волейболу. «Надеюсь, что мы к этому придем», — сказал мэр. Сроки реализации задумки пока не уточняются.