10 апреля 2025

С главной площади Екатеринбурга навсегда уберут парковку: комментарий мэра

На площади 1905 года в Екатеринбурге создадут парк
© Служба новостей «URA.RU»
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Четвертый день вынужденных выходных из-за ситуации с COVID-19. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, площадь 1905 года, площадь1905 года
Парковка на площади 1905 года появилась много лет назад Фото:

На месте парковки на площади 1905 года в Екатеринбурге появится большая парковая зона. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти. Мэр Алексей Орлов подтвердил.

По словам анонимного собеседника агентства, концепция предполагает, что на месте брусчатки появятся деревья и мобильные конструкции, которые можно будет перемещать, когда заливается каток (он теперь там будет ежегодно) или готовятся крупные концерты. «Переговоры с потенциальными спонсорами сейчас идут», — уточнил источник.

«Мы об этом давно говорили. И горожане за то, чтобы использовать площадь 1905 года как общественное пространство. Концепцию мы готовим при помощи наших специалистов, вовлекаем достаточно широкие круги населения в обсуждение этой истории. Сегодня запрос на то, чтобы это была не парковка, а общественное пространство [есть]», — отметил Орлов в беседе с URA.RU.

Он также отметил, что план действительно верстается таким образом, чтобы на площади можно было проводить массовые мероприятия, соревнования по пляжному волейболу. «Надеюсь, что мы к этому придем», — сказал мэр. Сроки реализации задумки пока не уточняются.

Возведение зеленого оазиса на площади 1905 года в рамках фестиваля "Атмосфера". Екатеринбург
В прежние годы парк на парковке уже был, но временно
Фото:

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На месте парковки на площади 1905 года в Екатеринбурге появится большая парковая зона. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти. Мэр Алексей Орлов подтвердил. По словам анонимного собеседника агентства, концепция предполагает, что на месте брусчатки появятся деревья и мобильные конструкции, которые можно будет перемещать, когда заливается каток (он теперь там будет ежегодно) или готовятся крупные концерты. «Переговоры с потенциальными спонсорами сейчас идут», — уточнил источник. «Мы об этом давно говорили. И горожане за то, чтобы использовать площадь 1905 года как общественное пространство. Концепцию мы готовим при помощи наших специалистов, вовлекаем достаточно широкие круги населения в обсуждение этой истории. Сегодня запрос на то, чтобы это была не парковка, а общественное пространство [есть]», — отметил Орлов в беседе с URA.RU. Он также отметил, что план действительно верстается таким образом, чтобы на площади можно было проводить массовые мероприятия, соревнования по пляжному волейболу. «Надеюсь, что мы к этому придем», — сказал мэр. Сроки реализации задумки пока не уточняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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