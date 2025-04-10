С главной площади Екатеринбурга навсегда уберут парковку: комментарий мэра

На месте парковки на площади 1905 года в Екатеринбурге появится большая парковая зона. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти. Мэр Алексей Орлов подтвердил.
По словам анонимного собеседника агентства, концепция предполагает, что на месте брусчатки появятся деревья и мобильные конструкции, которые можно будет перемещать, когда заливается каток (он теперь там будет ежегодно) или готовятся крупные концерты. «Переговоры с потенциальными спонсорами сейчас идут», — уточнил источник.
«Мы об этом давно говорили. И горожане за то, чтобы использовать площадь 1905 года как общественное пространство. Концепцию мы готовим при помощи наших специалистов, вовлекаем достаточно широкие круги населения в обсуждение этой истории. Сегодня запрос на то, чтобы это была не парковка, а общественное пространство [есть]», — отметил Орлов в беседе с URA.RU.
Он также отметил, что план действительно верстается таким образом, чтобы на площади можно было проводить массовые мероприятия, соревнования по пляжному волейболу. «Надеюсь, что мы к этому придем», — сказал мэр. Сроки реализации задумки пока не уточняются.
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