Из аэропорта Челябинска может быть увеличено количество рейсов, вылетающих в Калининград, Минеральные воды и Минск. В планах также запуск в Сочи самолетов большей вместимости, которые прежде челябинская воздушная гавань не принимала. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба областного правительства.
«Губернатор поручил миндортрансу рассмотреть возможность увеличения количества рейсов до Калининграда и Минеральных вод и проработать вопрос увеличения частоты рейсов по маршруту Челябинск — Минск до двух раз в неделю. В ближайших планах также полеты Челябинск — Сочи на самолетах большой вместимости, которые прежде челябинская воздушная гавань не принимала», — сообщила пресс-служба областного правительства в telegram-канале. Предложение озвучено на встрече с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем и генеральным директором АО «Челябинское авиапредприятие» Александром Чугуновым.
Основные темы переговоров касались инвестиционных проектов в аэропортах Челябинска и Магнитогорска. Один из ключевых проектов — строительство нового терминала международных авиалиний аэропорта Челябинска. Проект был инициирован губернатором. Сейчас проводится предпроектная работа. Также на ближайшее время намечено масштабное благоустройство территории аэропорта Челябинска.
В аэропорту Магнитогорска продолжается реконструкция аэродромного комплекса. В планах — модернизация аэровокзального комплекса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!