10 апреля 2025

Текслер предложил увеличить количество рейсов из аэропорта Челябинска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из Челябинска в Сочи вскоре полетят самолеты большой вместимости
Из Челябинска в Сочи вскоре полетят самолеты большой вместимости Фото:

Из аэропорта Челябинска может быть увеличено количество рейсов, вылетающих в Калининград, Минеральные воды и Минск. В планах также запуск в Сочи самолетов большей вместимости, которые прежде челябинская воздушная гавань не принимала. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Губернатор поручил миндортрансу рассмотреть возможность увеличения количества рейсов до Калининграда и Минеральных вод и проработать вопрос увеличения частоты рейсов по маршруту Челябинск — Минск до двух раз в неделю. В ближайших планах также полеты Челябинск — Сочи на самолетах большой вместимости, которые прежде челябинская воздушная гавань не принимала», — сообщила пресс-служба областного правительства в telegram-канале. Предложение озвучено на встрече с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем и генеральным директором АО «Челябинское авиапредприятие» Александром Чугуновым.

Основные темы переговоров касались инвестиционных проектов в аэропортах Челябинска и Магнитогорска. Один из ключевых проектов — строительство нового терминала международных авиалиний аэропорта Челябинска. Проект был инициирован губернатором. Сейчас проводится предпроектная работа. Также на ближайшее время намечено масштабное благоустройство территории аэропорта Челябинска.

В аэропорту Магнитогорска продолжается реконструкция аэродромного комплекса. В планах — модернизация аэровокзального комплекса.

Текслер провел встречу с руководством компании «Новапорт», на которой обсуждались планы развития авиаперевозок
Текслер провел встречу с руководством компании «Новапорт», на которой обсуждались планы развития авиаперевозок
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Из аэропорта Челябинска может быть увеличено количество рейсов, вылетающих в Калининград, Минеральные воды и Минск. В планах также запуск в Сочи самолетов большей вместимости, которые прежде челябинская воздушная гавань не принимала. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба областного правительства. «Губернатор поручил миндортрансу рассмотреть возможность увеличения количества рейсов до Калининграда и Минеральных вод и проработать вопрос увеличения частоты рейсов по маршруту Челябинск — Минск до двух раз в неделю. В ближайших планах также полеты Челябинск — Сочи на самолетах большой вместимости, которые прежде челябинская воздушная гавань не принимала», — сообщила пресс-служба областного правительства в telegram-канале. Предложение озвучено на встрече с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем и генеральным директором АО «Челябинское авиапредприятие» Александром Чугуновым. Основные темы переговоров касались инвестиционных проектов в аэропортах Челябинска и Магнитогорска. Один из ключевых проектов — строительство нового терминала международных авиалиний аэропорта Челябинска. Проект был инициирован губернатором. Сейчас проводится предпроектная работа. Также на ближайшее время намечено масштабное благоустройство территории аэропорта Челябинска. В аэропорту Магнитогорска продолжается реконструкция аэродромного комплекса. В планах — модернизация аэровокзального комплекса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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