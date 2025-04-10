Челябинцам раздадут тысячи саженцев сосны в честь юбилея Победы

В Челябинске 18 апреля раздадут 8000 саженцев сосны в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Молодые деревья будут выдавать на площади Революции, сообщили в ГУ Лесами региона.
«Каждому участнику будет выдана памятка, как правильно посадить саженец. Всем, кто посадит молодое дерево мы предлагаем принять участие во флешмобе — разместить фото с ним на своей странице в соцсети „Вконтакте“ с хэштегом 8 — что будет означать бесконечность и вечную память», — объяснил начальник управления Валерий Нигматуллин.
В управлении уточнили, что саженцы на площади Революции начнут раздавать в 12:00. Принять участие могут все жители региона.
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