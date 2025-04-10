10 апреля 2025

Тюменские власти судятся с компанией экс-депутата городской думы

Правительство Тюмени вынуждает бизнесмена Ракшу сохранить историческое здание
© Служба новостей «URA.RU»
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Объектом спора стало историческое здание в центре Тюмени
Объектом спора стало историческое здание в центре Тюмени Фото:

Тюменское правительство требует от компании «Омега Менеджмент-Финанс» заняться сохранением принадлежащего фирме исторического здания на улице Сакко. Документы, подтверждающие обращение мэрии в арбитражный суд, есть в распоряжении URA.RU.

«Истец — комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области. Ответчик — ООО „Омега Менеджмент-Финанс“. Статус иска — принят в производство. Подготовка к рассмотрению дела завершена», — говорится в документе.

Отмечается, что поводом для иска стало неисполнение компанией обязанностей по сохранению объекта исторического наследия и ухудшение состояния дома. Первое слушание по делу назначено на 17 апреля.

Известно, что владельцем и единоличным бенефициаром «Омега Менеджмент-Финанс» является экс-депутат тюменской городской думы Игорь Ракша. Фирма специализируется на управлении недвижимостью, однако, по данным бухгалтерской отчетности, в последние 10 лет является убыточной. 

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Тюменское правительство требует от компании «Омега Менеджмент-Финанс» заняться сохранением принадлежащего фирме исторического здания на улице Сакко. Документы, подтверждающие обращение мэрии в арбитражный суд, есть в распоряжении URA.RU. «Истец — комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области. Ответчик — ООО „Омега Менеджмент-Финанс“. Статус иска — принят в производство. Подготовка к рассмотрению дела завершена», — говорится в документе. Отмечается, что поводом для иска стало неисполнение компанией обязанностей по сохранению объекта исторического наследия и ухудшение состояния дома. Первое слушание по делу назначено на 17 апреля. Известно, что владельцем и единоличным бенефициаром «Омега Менеджмент-Финанс» является экс-депутат тюменской городской думы Игорь Ракша. Фирма специализируется на управлении недвижимостью, однако, по данным бухгалтерской отчетности, в последние 10 лет является убыточной. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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