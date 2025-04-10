Тюменские власти судятся с компанией экс-депутата городской думы

Тюменское правительство требует от компании «Омега Менеджмент-Финанс» заняться сохранением принадлежащего фирме исторического здания на улице Сакко. Документы, подтверждающие обращение мэрии в арбитражный суд, есть в распоряжении URA.RU.
«Истец — комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области. Ответчик — ООО „Омега Менеджмент-Финанс“. Статус иска — принят в производство. Подготовка к рассмотрению дела завершена», — говорится в документе.
Отмечается, что поводом для иска стало неисполнение компанией обязанностей по сохранению объекта исторического наследия и ухудшение состояния дома. Первое слушание по делу назначено на 17 апреля.
Известно, что владельцем и единоличным бенефициаром «Омега Менеджмент-Финанс» является экс-депутат тюменской городской думы Игорь Ракша. Фирма специализируется на управлении недвижимостью, однако, по данным бухгалтерской отчетности, в последние 10 лет является убыточной.
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