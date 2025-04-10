10 апреля 2025

Челябинские вузы последний раз примут выпускников колледжей в старом режиме

© Служба новостей «URA.RU»
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В следующем году желающим сменить специальность выпускникам колледжа придется сдавать ЕГЭ
В следующем году желающим сменить специальность выпускникам колледжа придется сдавать ЕГЭ Фото:

Челябинские высшие учебные заведения в 2025 году в последний раз примут выпускников колледжей по старой схеме, когда им не нужно сдавать дополнительные ЕГЭ при смене специальности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета.

«В этом году приемная кампания проходит в старом режиме. Нововведения заработают только с 1 сентября 25 года», — пояснили URA.RU в пресс-службе вуза.

В вузе поддержали идею сдачи ЕГЭ для выпускников колледжей, которые намерены сменить специальность. В пресс-службе ЮУрГУ рассказали, почему считают такое решение верным. 

«Это решение правильное. Оно позволит студентам уходить в колледжи не для того, чтобы избежать ЕГЭ, а именно чтобы выбирать для себя правильную профессиональную траекторию», — добавили в пресс-службе вуза.

Госдума РФ приняла закон, который ограничивает порядок поступления в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ, теперь это возможно только для схожих специальностей. Закон, устраняющий лазейки в системе повышения образования, вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Ранее выпускники колледжей могли поступать в вузы практически на любые специальности, не сдавая ЕГЭ.

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Челябинские высшие учебные заведения в 2025 году в последний раз примут выпускников колледжей по старой схеме, когда им не нужно сдавать дополнительные ЕГЭ при смене специальности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета. «В этом году приемная кампания проходит в старом режиме. Нововведения заработают только с 1 сентября 25 года», — пояснили URA.RU в пресс-службе вуза. В вузе поддержали идею сдачи ЕГЭ для выпускников колледжей, которые намерены сменить специальность. В пресс-службе ЮУрГУ рассказали, почему считают такое решение верным.  «Это решение правильное. Оно позволит студентам уходить в колледжи не для того, чтобы избежать ЕГЭ, а именно чтобы выбирать для себя правильную профессиональную траекторию», — добавили в пресс-службе вуза. Госдума РФ приняла закон, который ограничивает порядок поступления в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ, теперь это возможно только для схожих специальностей. Закон, устраняющий лазейки в системе повышения образования, вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Ранее выпускники колледжей могли поступать в вузы практически на любые специальности, не сдавая ЕГЭ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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