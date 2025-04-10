Челябинские вузы последний раз примут выпускников колледжей в старом режиме

Челябинские высшие учебные заведения в 2025 году в последний раз примут выпускников колледжей по старой схеме, когда им не нужно сдавать дополнительные ЕГЭ при смене специальности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета.
«В этом году приемная кампания проходит в старом режиме. Нововведения заработают только с 1 сентября 25 года», — пояснили URA.RU в пресс-службе вуза.
В вузе поддержали идею сдачи ЕГЭ для выпускников колледжей, которые намерены сменить специальность. В пресс-службе ЮУрГУ рассказали, почему считают такое решение верным.
«Это решение правильное. Оно позволит студентам уходить в колледжи не для того, чтобы избежать ЕГЭ, а именно чтобы выбирать для себя правильную профессиональную траекторию», — добавили в пресс-службе вуза.
Госдума РФ приняла закон, который ограничивает порядок поступления в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ, теперь это возможно только для схожих специальностей. Закон, устраняющий лазейки в системе повышения образования, вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Ранее выпускники колледжей могли поступать в вузы практически на любые специальности, не сдавая ЕГЭ.
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