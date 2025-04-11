В РФ разработали план по строительству дороги за 40 млрд к месторождению лития

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эксперты сомневаются в рентабельности строительства дороги
Эксперты сомневаются в рентабельности строительства дороги Фото:

В России разработан план строительства автодороги стоимостью 40 млрд рублей к Колмозерскому месторождению лития в Мурманской области. Об этом рассказали источники в отрасли инфраструктурного строительства.

«„Полярный литий“ рассматривает механизм дальневосточной и арктической концессии для строительства автотрассы за 40 млрд рублей к Колмозерскому месторождению лития», — передает слова источников РБК. Там добавили, что концессионером, скорее всего, станет дорожно-строительная компания «Автобан».

Хотя проект имеет потенциал, эксперты выражают беспокойство по поводу его рентабельности из-за возможного удвоения капитальных затрат, что делает его экономически невыгодным на фоне снижения мировых цен на литий. В дальнейшем возможное снижение объемов добычи может привести к увеличению сроков окупаемости дороги. При этом, идея создания дороги остается актуальной для стратегического развития страны в контексте добычи редких металлов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России разработан план строительства автодороги стоимостью 40 млрд рублей к Колмозерскому месторождению лития в Мурманской области. Об этом рассказали источники в отрасли инфраструктурного строительства. «„Полярный литий“ рассматривает механизм дальневосточной и арктической концессии для строительства автотрассы за 40 млрд рублей к Колмозерскому месторождению лития», — передает слова источников РБК. Там добавили, что концессионером, скорее всего, станет дорожно-строительная компания «Автобан». Хотя проект имеет потенциал, эксперты выражают беспокойство по поводу его рентабельности из-за возможного удвоения капитальных затрат, что делает его экономически невыгодным на фоне снижения мировых цен на литий. В дальнейшем возможное снижение объемов добычи может привести к увеличению сроков окупаемости дороги. При этом, идея создания дороги остается актуальной для стратегического развития страны в контексте добычи редких металлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...