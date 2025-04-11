В РФ разработали план по строительству дороги за 40 млрд к месторождению лития

В России разработан план строительства автодороги стоимостью 40 млрд рублей к Колмозерскому месторождению лития в Мурманской области. Об этом рассказали источники в отрасли инфраструктурного строительства.
«„Полярный литий“ рассматривает механизм дальневосточной и арктической концессии для строительства автотрассы за 40 млрд рублей к Колмозерскому месторождению лития», — передает слова источников РБК. Там добавили, что концессионером, скорее всего, станет дорожно-строительная компания «Автобан».
Хотя проект имеет потенциал, эксперты выражают беспокойство по поводу его рентабельности из-за возможного удвоения капитальных затрат, что делает его экономически невыгодным на фоне снижения мировых цен на литий. В дальнейшем возможное снижение объемов добычи может привести к увеличению сроков окупаемости дороги. При этом, идея создания дороги остается актуальной для стратегического развития страны в контексте добычи редких металлов.
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