Известный пермский производитель меда сократил прибыль

Пермское предприятие «Тенториум», которое является крупным производителем меда и товаров из продуктов пчеловодства, в 2024 году увеличило выручку и сократило прибыль. Об этом сообщается в финансовой отчетности компании.
«ООО „Тенториум“, отчет о финансовых показателях за 2024 год. Выручка предприятия составила 967,8 млн рублей, чистая прибыль — 68,8 млн рублей», — сообщается в базе данных СБИС. Годом ранее компания фиксировала выручку в 890,8 млн рублей и чистую прибыль на сумму в 76,1 млн рублей.
Компания «Тенториум» была зарегистрирована в Перми в 1996 году. На сегодня предприятие занимается производством меда и различных товаров из продуктов пчеловодства. В структуру холдинга также входят курорт и завод безалкогольных напитков.
Ранее URA.RU сообщало, что пермский производитель премиальной воды сократил прибыль в два раза. Чистая прибыль Очерского завода напитков составила 12,5 млн рублей. Годом ранее прибыль составила 27.4 млн рублей.
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