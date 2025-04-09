09 апреля 2025

Пермский производитель премиальной воды сократил прибыль в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод в Очере производит лимонад, газировку и минеральную воду
Завод в Очере производит лимонад, газировку и минеральную воду Фото:

Очерский завод напитков Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль общества составила 12,5 млн рублей. Годом ранее прибыль составила 27.4 млн рублей.

«Отчет о финансовых результатах „ООО „Очерский завод напитков“ за 2024 год. Выручка — 331,75 млн рублей, чистая прибыль — 12,56 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. При этом выручка общества увеличилась более чем на 43 млн рублей.

Завод напитков в Очере открылся в 2002 году и первоначально работал на оборудовании, оставшемся со времен Советского Союза. С 2011 года начал отгрузки продукции в федеральные торговые сети. В настоящее время выпускает лимонады, газированные напитки и минеральную воду, в том числе премиальную воду в стекле.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский завод пиломатериалов «Красный октябрь» снизил прибыль на сотни миллионов. Чистая прибыль общества составила 22,3 млн рублей. 

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Очерский завод напитков Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль общества составила 12,5 млн рублей. Годом ранее прибыль составила 27.4 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах „ООО „Очерский завод напитков“ за 2024 год. Выручка — 331,75 млн рублей, чистая прибыль — 12,56 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. При этом выручка общества увеличилась более чем на 43 млн рублей. Завод напитков в Очере открылся в 2002 году и первоначально работал на оборудовании, оставшемся со времен Советского Союза. С 2011 года начал отгрузки продукции в федеральные торговые сети. В настоящее время выпускает лимонады, газированные напитки и минеральную воду, в том числе премиальную воду в стекле. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский завод пиломатериалов «Красный октябрь» снизил прибыль на сотни миллионов. Чистая прибыль общества составила 22,3 млн рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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