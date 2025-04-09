Пермский производитель премиальной воды сократил прибыль в два раза

Очерский завод напитков Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль общества составила 12,5 млн рублей. Годом ранее прибыль составила 27.4 млн рублей.
«Отчет о финансовых результатах „ООО „Очерский завод напитков“ за 2024 год. Выручка — 331,75 млн рублей, чистая прибыль — 12,56 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. При этом выручка общества увеличилась более чем на 43 млн рублей.
Завод напитков в Очере открылся в 2002 году и первоначально работал на оборудовании, оставшемся со времен Советского Союза. С 2011 года начал отгрузки продукции в федеральные торговые сети. В настоящее время выпускает лимонады, газированные напитки и минеральную воду, в том числе премиальную воду в стекле.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермский завод пиломатериалов «Красный октябрь» снизил прибыль на сотни миллионов. Чистая прибыль общества составила 22,3 млн рублей.
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