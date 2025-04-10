В аэропорту Челябинска полицейские задержали 28-летнего гражданина Таджикистана, находящегося в федеральном розыске. Решается вопрос о передаче его ФСБ России, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте (УТ) МВД России по УрФО.
«При проверке пассажиров, прибывших рейсом „Душанбе — Челябинск“, был задержан 28-летний гражданин Таджикистана, находящийся в федеральном розыске. Гражданина поместили в специальное помещение, решается вопрос о передаче его инициатору розыска — ФСБ России», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
С февраля гражданин Таджикистана находится под следствием по части второй статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ». В апреле 2019 года мужчине запретили въезжать на территорию России на три года. Но спустя месяц он на машине попытался въехать в страну через границу в Оренбургской области. Тогда мужчину задержали и депортировали в Таджикистан. Сейчас задержанному грозит до шести лет лишения свободы, добавили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
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