10 апреля 2025

В Челябинске задержан гражданин Таджикистана из федерального розыска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину задержали в аэропорту Челябинска при проверке пассажиров рейса из Душанбе
Мужчину задержали в аэропорту Челябинска при проверке пассажиров рейса из Душанбе Фото:

В аэропорту Челябинска полицейские задержали 28-летнего гражданина Таджикистана, находящегося в федеральном розыске. Решается вопрос о передаче его ФСБ России, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте (УТ) МВД России по УрФО.

«При проверке пассажиров, прибывших рейсом „Душанбе — Челябинск“, был задержан 28-летний гражданин Таджикистана, находящийся в федеральном розыске. Гражданина поместили в специальное помещение, решается вопрос о передаче его инициатору розыска — ФСБ России», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

С февраля гражданин Таджикистана находится под следствием по части второй статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ». В апреле 2019 года мужчине запретили въезжать на территорию России на три года. Но спустя месяц он на машине попытался въехать в страну через границу в Оренбургской области. Тогда мужчину задержали и депортировали в Таджикистан. Сейчас задержанному грозит до шести лет лишения свободы, добавили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Задержанному грозит до шести лет лишения свободы
Задержанному грозит до шести лет лишения свободы
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В аэропорту Челябинска полицейские задержали 28-летнего гражданина Таджикистана, находящегося в федеральном розыске. Решается вопрос о передаче его ФСБ России, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте (УТ) МВД России по УрФО. «При проверке пассажиров, прибывших рейсом „Душанбе — Челябинск“, был задержан 28-летний гражданин Таджикистана, находящийся в федеральном розыске. Гражданина поместили в специальное помещение, решается вопрос о передаче его инициатору розыска — ФСБ России», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. С февраля гражданин Таджикистана находится под следствием по части второй статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ». В апреле 2019 года мужчине запретили въезжать на территорию России на три года. Но спустя месяц он на машине попытался въехать в страну через границу в Оренбургской области. Тогда мужчину задержали и депортировали в Таджикистан. Сейчас задержанному грозит до шести лет лишения свободы, добавили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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