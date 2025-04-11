Годовалый ребенок в гостях у бабушки проглотил пакетик снюса в Уфе

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Ребенок находится в тяжелом состоянии
Ребенок находится в тяжелом состоянии Фото:

Годовалый ребенок в Уфе проглотил пакетик снюса. Это произошло, когда он был в гостях у бабушки.

«Годовалый малыш проглотил пакетик снюса в Уфе», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что инцидент произошел 9 апреля, когда мама ребенка с парнем навестили бабушку.

В это время парень оставил упаковку с жевательным табаком на комоде, и один пакетик упал на пол, который подхватил малыш. Ребенка срочно доставили в реанимацию, он находится в тяжелом состоянии и проходит лечение под наблюдением врачей, передали в telegram-канале.

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Годовалый ребенок в Уфе проглотил пакетик снюса. Это произошло, когда он был в гостях у бабушки. «Годовалый малыш проглотил пакетик снюса в Уфе», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что инцидент произошел 9 апреля, когда мама ребенка с парнем навестили бабушку. В это время парень оставил упаковку с жевательным табаком на комоде, и один пакетик упал на пол, который подхватил малыш. Ребенка срочно доставили в реанимацию, он находится в тяжелом состоянии и проходит лечение под наблюдением врачей, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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