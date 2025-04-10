Пермяки массово избавляются от земельных участков для домов и дач

В марте 2025 года в Пермском крае увеличилось количество объявлений о продаже земельных участков под строительство домов и дач. Этот показатель вырос на 4,8% по сравнению с февралем 2025 года, сообщили URA.RU специалисты «Яндекс Недвижимости».
«В Пермском крае по сравнению с февралем предложение увеличилось на 4,8%. При этом средняя стоимость за сотку не изменилась и составила 61 тысячу рублей», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в среднем участок продают за 791 тысячу рублей. Обычно речь идет о земле размером 11,7 сотки. Дешевле всего покупать участки в СНТ. Там цены начинаются от двух тысяч рублей. Для ИЖС самый бюджетный вариант стоит четыре тысячи рублей.
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