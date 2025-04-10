10 апреля 2025

Пермяки массово избавляются от земельных участков для домов и дач

В Пермском крае выросло количество продаваемых участков под ИЖС на 4,8%
© Служба новостей «URA.RU»
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Выгоднее покупать землю в СНТ
Выгоднее покупать землю в СНТ Фото:

В марте 2025 года в Пермском крае увеличилось количество объявлений о продаже земельных участков под строительство домов и дач. Этот показатель вырос на 4,8% по сравнению с февралем 2025 года, сообщили URA.RU специалисты «Яндекс Недвижимости».

«В Пермском крае по сравнению с февралем предложение увеличилось на 4,8%. При этом средняя стоимость за сотку не изменилась и составила 61 тысячу рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в среднем участок продают за 791 тысячу рублей. Обычно речь идет о земле размером 11,7 сотки. Дешевле всего покупать участки в СНТ. Там цены начинаются от двух тысяч рублей. Для ИЖС самый бюджетный вариант стоит четыре тысячи рублей.

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В марте 2025 года в Пермском крае увеличилось количество объявлений о продаже земельных участков под строительство домов и дач. Этот показатель вырос на 4,8% по сравнению с февралем 2025 года, сообщили URA.RU специалисты «Яндекс Недвижимости». «В Пермском крае по сравнению с февралем предложение увеличилось на 4,8%. При этом средняя стоимость за сотку не изменилась и составила 61 тысячу рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что в среднем участок продают за 791 тысячу рублей. Обычно речь идет о земле размером 11,7 сотки. Дешевле всего покупать участки в СНТ. Там цены начинаются от двух тысяч рублей. Для ИЖС самый бюджетный вариант стоит четыре тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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