Глава госпредприятия в Кургане владеет зубной клиникой, но это не понравилось прокуратуре

В Кургане главу правительственной структуры уволят из-за коррупционных нарушений
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура добилась увольнения руководителя курганского госпредприятия
Прокуратура добилась увольнения руководителя курганского госпредприятия Фото:

Прокуратура добилась увольнения руководителя ГУП «Вторпереработка» Надежды Прониной. Причиной стало нарушение антикоррупционного законодательства. Женщина, руководящая предприятием из структуры правительства, одновременно является владельцем зубной клиники. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Помимо основного места работы, и.о. начальника ГУП „Вторпереработка“ Пронина является учредителем и директором стоматологической частной клиники. Прокуратура нашла эти нарушения и через суд обязала работодателя уволить руководителя», — рассказали источники. Предприятие подчиняется департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Решение в силу не вступило, на него подана жалоба.

Информация подтвердилась данными судебных материалов. Проверка прокуратуры обнаружила, что исполняющая обязанности директора является учредителем стоматологического кабинета, а также в разные годы была устроена в другие коммерческие фирмы.

Первое представление прокуратура направило в департамент в сентябре 2024 года. Руководителю порекомендовали поступить в соответствии с законом и выйти из состава учредителей коммерческой фирмы. Представители департамента в суде ответили, что трудовые отношения Прониной с одной из компаний прекращены, а свою клинику она переоформляет на другое юрлицо. Однако по сведениям из налогового органа, документы были составлены с нарушениями и перехода прав не произошло.

Прокуратура после этого прокуратура потребовала от департамента уволить руководителя в судебном порядке. Суд встал на сторону ведомства. «Обязать департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области освободить Пронину Надежду Афанасьевну от исполнения обязанностей директора ГУП „Вторпереработка“», — говорится в решении суда.

Редакция обратилась за комментариями к представителям департамента. Ответ ожидается.

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Прокуратура добилась увольнения руководителя ГУП «Вторпереработка» Надежды Прониной. Причиной стало нарушение антикоррупционного законодательства. Женщина, руководящая предприятием из структуры правительства, одновременно является владельцем зубной клиники. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Помимо основного места работы, и.о. начальника ГУП „Вторпереработка“ Пронина является учредителем и директором стоматологической частной клиники. Прокуратура нашла эти нарушения и через суд обязала работодателя уволить руководителя», — рассказали источники. Предприятие подчиняется департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Решение в силу не вступило, на него подана жалоба. Информация подтвердилась данными судебных материалов. Проверка прокуратуры обнаружила, что исполняющая обязанности директора является учредителем стоматологического кабинета, а также в разные годы была устроена в другие коммерческие фирмы. Первое представление прокуратура направило в департамент в сентябре 2024 года. Руководителю порекомендовали поступить в соответствии с законом и выйти из состава учредителей коммерческой фирмы. Представители департамента в суде ответили, что трудовые отношения Прониной с одной из компаний прекращены, а свою клинику она переоформляет на другое юрлицо. Однако по сведениям из налогового органа, документы были составлены с нарушениями и перехода прав не произошло. Прокуратура после этого прокуратура потребовала от департамента уволить руководителя в судебном порядке. Суд встал на сторону ведомства. «Обязать департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области освободить Пронину Надежду Афанасьевну от исполнения обязанностей директора ГУП „Вторпереработка“», — говорится в решении суда. Редакция обратилась за комментариями к представителям департамента. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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