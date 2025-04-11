Глава госпредприятия в Кургане владеет зубной клиникой, но это не понравилось прокуратуре

Прокуратура добилась увольнения руководителя ГУП «Вторпереработка» Надежды Прониной. Причиной стало нарушение антикоррупционного законодательства. Женщина, руководящая предприятием из структуры правительства, одновременно является владельцем зубной клиники. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Помимо основного места работы, и.о. начальника ГУП „Вторпереработка“ Пронина является учредителем и директором стоматологической частной клиники. Прокуратура нашла эти нарушения и через суд обязала работодателя уволить руководителя», — рассказали источники. Предприятие подчиняется департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Решение в силу не вступило, на него подана жалоба.
Информация подтвердилась данными судебных материалов. Проверка прокуратуры обнаружила, что исполняющая обязанности директора является учредителем стоматологического кабинета, а также в разные годы была устроена в другие коммерческие фирмы.
Первое представление прокуратура направило в департамент в сентябре 2024 года. Руководителю порекомендовали поступить в соответствии с законом и выйти из состава учредителей коммерческой фирмы. Представители департамента в суде ответили, что трудовые отношения Прониной с одной из компаний прекращены, а свою клинику она переоформляет на другое юрлицо. Однако по сведениям из налогового органа, документы были составлены с нарушениями и перехода прав не произошло.
Прокуратура после этого прокуратура потребовала от департамента уволить руководителя в судебном порядке. Суд встал на сторону ведомства. «Обязать департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области освободить Пронину Надежду Афанасьевну от исполнения обязанностей директора ГУП „Вторпереработка“», — говорится в решении суда.
Редакция обратилась за комментариями к представителям департамента. Ответ ожидается.
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