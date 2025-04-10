Мэр из ХМАО объявил об отставке после визита в город губернатора

Мэр Пыть-Яха Дмитрий Горбунов принял решение досрочно прекратить полномочия главы города. Отставка — по собственному желанию, об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства ХМАО.
«Дмитрий Сергеевич Горбунов принял решение досрочно прекратить полномочия главы города Пыть-Яха 11 апреля 2025 года в связи с отставкой по собственному желанию», — указано в сообщении. Исполнять обязанности главы города будет его заместитель Олег Иревлин. Сегодня в городе работает губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
Ранее URA.RU сообщало, сообщало о многочисленных скандалах, происходящих в Пыть-Яхе. С этим и была связана поездка главы региона в этот муниципалитет.
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