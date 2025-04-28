Где пожарить шашлыки в Кургане и не нарваться на штраф

В Курганской области введен запрет на посещение лесов в связи с установлением противопожарного режима в регионе, но весна воспринимается как время открытия сезона гриля и шашлыков. Интерес к верченому над углями мясу в русской кухне берет начало с давних времен. В наше время бизнес придумывает альтернативные решения для любителей жаренного мяса. URA.RU собрало подборку мест, где самому пожарить шашлык и не нарушить запреты.
Альтернативы шашлыкам на природе
В Кургане и области множество мест, которые помогут закрыть необходимость жарить шашлыки в лесах. Альтернативой для пикника становятся мангальные зоны на базах отдыха и глэмпингах. К тому же дополнительные удобства и развлечения могут принести не меньше радости.
Термы «Баден-Баден»
Так, например, акватермальный источник «Баден-Баден» предлагает аренду беседки с мангалом вместимостью до 15 человек стоит 400 рублей за час. Беседка до 30 человек — 600 рублей за час.
Страусиная ферма — база отдыха «Рощино»
Пожарить мясо можно и на базе отдыха «Рощино». Она предлагает аренду залов с бассейном до 10 человек за 900 рублей в час, залов с мини-бассейном до 8 человек за 750 рублей и русской парной до 4 человек за 500 рублей. Стоимость гостиничного номера — до 2 300 рублей в час или 2 000 рублей в сутки. Аренда мангала стоит 100 рублей. Также доступен зал с гриль-столом, бассейном, парной и комнатой отдыха за 1 000 рублей в час, при этом пятый час бесплатно.
Ландшафтный парк в Заозерном
В ландшафтном парке в Заозерном аренда беседки с мангалом. Посетителям предлагаются следующие варианты на три часа аренды (возможно больше): беседка с мангалом до 10 человек по цене 2700 рублей, корпоративная беседка до 15 человек за 4 000 рублей, малая беседка с мангалом до восьми человек — 2 000 рублей, а также аренда стола с мангалом за 700 рублей.
Центр активного отдыха «Стрелец» и глэмпинг «Остров»
А в областной федерации «Стрелец» можно арендовать костровое место или одну из трех беседок на Увале от 500 рублей за час. Глэмпинг «Остров» в районе Голубых озер предлагает аренду гриль-домика за 1000 рублей в час при минимальном заказе от трех часов.
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