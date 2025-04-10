Появились подробности о пострадавших в ДТП со скорой помощью в Тюмени

Пострадавших в ДТП с кроссовером и каретой скорой помощи доставили в тюменскую больницу. Такие данные передает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на департамент здравоохранения.
«Двое пострадавших в ДТП на перекрестке улиц Широтной и Монтажников в Тюмени доставлены в больницу. Погибших нет», — передает инфоцентр.
Скорая помощь ехала на срочный вызов со включенными проблесковыми маячками и сиреной. Сразу после столкновения двух автомобилей на место была вызвана еще одна карета медиков.
Двоим пострадавшим на месте оказали первую помощь. Впоследствии они были доставлены в ОКБ №2.
Ранее в Тюмени произошло ДТП с участием кроссовера и кареты скорой помощи. От удара машина медиков перевернулась.
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