10 апреля 2025

Появились подробности о пострадавших в ДТП со скорой помощью в Тюмени

Пострадавших в ДТП со скорой помощью доставили в больницу
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Пострадавшие медработники доставлены в ОКБ №2
Пострадавшие медработники доставлены в ОКБ №2 Фото:
новость из сюжета
В Тюмени 11 апреля произошло жесткое ДТП со скорой помощью

Пострадавших в ДТП с кроссовером и каретой скорой помощи доставили в тюменскую больницу. Такие данные передает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на департамент здравоохранения. 

«Двое пострадавших в ДТП на перекрестке улиц Широтной и Монтажников в Тюмени доставлены в больницу. Погибших нет», — передает инфоцентр.

Скорая помощь ехала на срочный вызов со включенными проблесковыми маячками и сиреной. Сразу после столкновения двух автомобилей на место была вызвана еще одна карета медиков. 

Двоим пострадавшим на месте оказали первую помощь. Впоследствии они были доставлены в ОКБ №2.

Ранее в Тюмени произошло ДТП с участием кроссовера и кареты скорой помощи. От удара машина медиков перевернулась.   

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Пострадавших в ДТП с кроссовером и каретой скорой помощи доставили в тюменскую больницу. Такие данные передает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на департамент здравоохранения.  «Двое пострадавших в ДТП на перекрестке улиц Широтной и Монтажников в Тюмени доставлены в больницу. Погибших нет», — передает инфоцентр. Скорая помощь ехала на срочный вызов со включенными проблесковыми маячками и сиреной. Сразу после столкновения двух автомобилей на место была вызвана еще одна карета медиков.  Двоим пострадавшим на месте оказали первую помощь. Впоследствии они были доставлены в ОКБ №2. Ранее в Тюмени произошло ДТП с участием кроссовера и кареты скорой помощи. От удара машина медиков перевернулась.   
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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